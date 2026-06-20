Mercedes señala la clave del salto de Ferrari y promete "recuperar la ventaja perdida"

La victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya no solo rompió la racha perfecta de Mercedes en este inicio de temporada. También confirmó algo que en el paddock ya se venía percibiendo desde hace varias semanas: Ferrari está encontrando rendimiento a gran velocidad y la pelea por el Mundial de Fórmula 1 2026 está mucho más abierta de lo que sugerían los resultados de las primeras carreras.

Andrea Kimi Antonelli sigue liderando cómodamente el campeonato, pese a su abandono en Barcelona cuando rodaba en posiciones de cabeza, mientras que George Russell también ha contribuido al dominio inicial de la escudería alemana. Sin embargo, el triunfo de Hamilton con Ferrari y el evidente paso adelante del SF-26 han cambiado la percepción de una temporada que muchos daban por encarrilada demasiado pronto.

James Allison, director técnico de Mercedes, explicó en el podcast oficial del equipo que el gran salto de Ferrari tiene una explicación bastante sencilla: las mejoras introducidas en Montmeló.

"Ferrari trajo una actualización bastante significativa para esta carrera", señaló el británico. "Estamos viendo que estas reglas son todavía muy jóvenes. Nuestro coche empezó la temporada con una pequeña ventaja sobre los demás equipos y hemos sido capaces de mantenerla durante varias carreras. Pero precisamente porque el reglamento es tan nuevo, todavía es relativamente fácil encontrar rendimiento".

El ingeniero considera que el paquete estrenado por la Scuderia tuvo un impacto comparable a la diferencia que separaba inicialmente a Mercedes de sus rivales.

"Un paquete de mejoras importante vale aproximadamente lo mismo que la ventaja que teníamos al comienzo del año. Si Ferrari trae una actualización de ese calibre y nosotros no respondemos con otra propia, entonces la diferencia que parecía cómoda desaparece", explicó.

Y precisamente eso es lo que parece haber sucedido. Ferrari ya había dado un paso adelante con las primeras evoluciones introducidas en Miami, pero el paquete de Barcelona terminó de confirmar la tendencia. Además, la Scuderia todavía dispone de margen para seguir evolucionando su proyecto, incluido el área de la unidad de potencia.

Mercedes ya prepara la respuesta

Pese al avance de Ferrari, Allison dejó claro que en Brackley no existe sensación de alarma. "No estamos desarmados en esta lucha", afirmó. "Nuestro coche también recibirá mejoras. Mientras podamos mantener una curva de desarrollo fuerte en la fábrica y desplegar esas mejoras cuando sea el momento adecuado, deberíamos ser capaces de restablecer la ventaja que teníamos al inicio del año".

El británico recordó además que apenas se ha completado aproximadamente un tercio del campeonato y que el verdadero peligro en una normativa tan reciente es quedarse quieto.

"Es extremadamente fácil hacer los coches más rápidos en este momento. Cualquier equipo que ignore eso irá hacia atrás muy deprisa", advirtió.

Por ello, más que mirar la clasificación actual, Mercedes sigue centrada en tres frentes: desarrollar el coche, extraer el máximo rendimiento de sus pilotos y solucionar los problemas de fiabilidad que ya le han costado varios puntos importantes durante la temporada.

La batalla, insiste Allison, está lejos de decidirse. Y si algo ha demostrado Barcelona es que, en la Fórmula 1 de 2026, una sola actualización puede cambiar el equilibrio de fuerzas mucho más rápido de lo esperado.