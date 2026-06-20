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Mónaco y Barcelona dejaron una conclusión demoledora para Aston Martin

Mike Krack admite que el AMR26 tiene debilidades en prácticamente todas las áreas y que los dos circuitos más opuestos del calendario expusieron los problemas del proyecto.

Pol Hermoso
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Si Aston Martin todavía albergaba alguna duda sobre dónde estaba realmente su coche, Mónaco y Barcelona se encargaron de despejarla. Dos circuitos. Dos filosofías completamente distintas. Dos fines de semana separados por apenas unos días. Y exactamente la misma conclusión.

El AMR26 tiene demasiados problemas.

Durante buena parte de la temporada, dentro de Aston Martin existía la esperanza de que algunos de sus males estuvieran amplificados por determinadas características de ciertos circuitos. Que quizá el déficit del motor Honda castigara más en unas pistas que en otras. Que los problemas de manejabilidad fueran más visibles en trazados concretos. Que la realidad no fuera tan grave como indicaban los resultados.

Pero Mónaco y Barcelona terminaron con cualquier ilusión. "Creo que es todo", respondió Mike Krack cuando le preguntaron qué estaba frenando realmente al coche. "Si fuera solo una cosa, sería bastante fácil".

La respuesta probablemente sea la más sincera que ha dado Aston Martin en toda la temporada.

Dos circuitos opuestos, el mismo resultado

La explicación de Krack tiene sentido. Pocas pistas pueden ser más diferentes que Mónaco y Barcelona.

Montecarlo exige un coche dócil, capaz de generar confianza a baja velocidad y de poner rápidamente los neumáticos en temperatura. Barcelona, por el contrario, premia la carga aerodinámica, la eficiencia y el rendimiento en curvas rápidas y medias.

Uno castiga unas debilidades. El otro castiga otras. Y Aston Martin sufrió en ambos.

"El carácter de los dos circuitos no puede ser más diferente", explicó Krack. "En Mónaco tienes el problema de hacer funcionar los neumáticos. Aquí intentas enfriarlos. Es completamente distinto".

La frase importante llegó justo después.

"El hecho de que estemos detrás en ambos circuitos demuestra que tenemos que trabajar en todas las áreas".

La conclusión coincide prácticamente palabra por palabra con el diagnóstico que Fernando Alonso realizó durante el fin de semana de Barcelona, cuando aseguró que Aston Martin tenía "el peor motor" y problemas en prácticamente todos los apartados del coche.

Esperar... y resistir

Ese es precisamente el gran desafío de Aston Martin.

Porque el equipo ya tomó una decisión hace meses. En lugar de introducir pequeñas mejoras carrera tras carrera, concentró sus recursos en un gran paquete previsto para la segunda mitad del campeonato. Un proyecto que muchos dentro del equipo ya consideran una especie de AMR26B y que contará con una influencia mucho mayor de Adrian Newey.

Hasta entonces, la realidad será difícil de cambiar.

Krack lo reconoció recientemente cuando admitió que la situación "está afectando a todo el mundo" y que se nota especialmente en los pilotos.

Sin embargo, dentro de Silverstone siguen convencidos de que no pueden limitarse a esperar.

"Sería fácil decir que damos vueltas y esperamos las mejoras", explicó el luxemburgués. "Pero algunos de los problemas que tenemos seguirán ahí. Tenemos que aprovechar este tiempo para solucionarlos".

Porque incluso si llegan más carga aerodinámica, más rendimiento del motor gracias al ADUO o un coche conceptualmente distinto, Aston Martin sabe que hay problemas de manejabilidad, gestión de energía y comportamiento general que no desaparecerán por arte de magia.

Y esa es quizá la conclusión más dura que dejaron Mónaco y Barcelona. No expusieron una debilidad concreta.

Expusieron todas.

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