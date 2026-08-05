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¿Se aprende más en los malos momentos? Stroll desmiente un famoso mantra de la F1

Seis abandonos en las diez primeras carreras: Lance Stroll está pasando por una etapa difícil en la Fórmula 1; para él, no está aprendiendo nada de ello.

Sönke Brederlow Ronald Vording
Publicado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Aston Martin ha vivido una primera parte de temporada para olvidar en la Fórmula 1 en este 2026: si bien Fernando Alonso consiguió sumar al menos un punto para el equipo en el Gran Premio Mónaco gracias a unas circunstancias muy afortunadas, su compañero de equipo, Lance Stroll, todavía no ha estrenado su casillero.

El piloto canadiense ha sufrido seis abandonos en 10 carreras y su mejor resultado lo logró en su carrera de casa, en Montreal, donde terminó en 15ª posición, en gran parte debido a los problemas ajenos. Sin embargo, a Lance Stroll no le convence nada la famosa frase de que son los momentos difíciles de los que más se aprende.

"A lo largo de los años he tenido algunos coches bastante malos. Puede que sorprenda, pero con eso no se aprende tanto", aseguraba Stroll antes del Gran Premio de Hungría. "Simplemente corres con el material que tienes a tu disposición y ya está".

"Si tienes un paquete es lo suficientemente bueno como para ganar: genial", añade el piloto de Aston Martin. "Si tienes un paquete que está a seis segundos del coche más rápido, pues así son las cosas; yo simplemente aguanto y sigo adelante".

Stroll sufrió problemas con el Aston en la FP1:
Lance Stroll (Aston Martin) beim Großen Preis von Belgien 2026

Lance Stroll va actualmente por detrás del resto del pelotón

Foto: Getty Images Europe

Stroll aún cree "en un futuro prometedor" para Aston Martin

Sin embargo, no se puede hablar de un gran aprendizaje, sino más bien de lo contrario: "Ha habido momentos en los que rodaba con cuatro o cinco vueltas perdidas respecto al líder de la carrera. Por supuesto, eso no es muy divertido, pero forma parte del juego".

"Algunos pilotos tienen buenos coches, otros no; así es la Fórmula 1", añade Stroll.

Eso sí, pese a todas las dificultades, el canadiense asegura que sigue creyendo en el potencial de Aston Martin: "Ya he dicho muchas veces en estas entrevistas que creo firmemente en un futuro prometedor para nuestro equipo".

"Es cierto que, por el momento, aún no estamos donde queremos estar, pero eso no cambia mi confianza en el equipo ni en lo que podemos lograr", afirma.

Todas las esperanzas se centran en el gran paquete de actualizaciones que se ha estrenado en el Hungaroring, junto a una nueva unidad de potencia Honda que está previsto que llegue a la pista justo después de las vacaciones de verano en Zandvoort.

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