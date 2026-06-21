Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Un expiloto de F1 afirma que Sainz ya está buscando alternativas a Williams

Fórmula 1
Un expiloto de F1 afirma que Sainz ya está buscando alternativas a Williams

Opinión: El de Bezzecchi, un error imperdonable que le va a perseguir el resto de su carrera

MotoGP
GP de República Checa
Opinión: El de Bezzecchi, un error imperdonable que le va a perseguir el resto de su carrera

Así está el mercado de pilotos de MotoGP a horas de que lleguen los primeros anuncios

MotoGP
GP de República Checa
Así está el mercado de pilotos de MotoGP a horas de que lleguen los primeros anuncios

Rivola: "Como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos por parte de un piloto"

MotoGP
GP de República Checa
Rivola: "Como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos por parte de un piloto"

Aldeguer lidera el Warm Up en Brno con Márquez, segundo

MotoGP
GP de República Checa
Aldeguer lidera el Warm Up en Brno con Márquez, segundo

El plan de Aston Martin para dejar de ser el peor equipo de la F1 y luchar por puntos

Fórmula 1
GP de Austria
El plan de Aston Martin para dejar de ser el peor equipo de la F1 y luchar por puntos

Bezzecchi pide disculpas al comisario y a "toda la comunidad de MotoGP"

MotoGP
GP de República Checa
Bezzecchi pide disculpas al comisario y a "toda la comunidad de MotoGP"

A qué hora es hoy la carrera de MotoGP en Brno y cómo verla en TV

MotoGP
GP de República Checa
A qué hora es hoy la carrera de MotoGP en Brno y cómo verla en TV
Noticias
Fórmula 1 GP de Austria

El plan de Aston Martin para dejar de ser el peor equipo de la F1 y luchar por puntos

Aston Martin ha congelado el desarrollo del AMR26 actual y confía en una gran evolución para Hungría, con mejoras de Honda gracias al ADUO y un coche profundamente revisado bajo la dirección de Adrian Newey.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Aston Martin es, sin duda, el equipo más decepcionante de la parrilla de Fórmula 1. El único punto mundialista conseguido por Fernando Alonso en el GP de Mónaco vale de poco, ya que fue fruto de sanciones y abandonos, por lo que no representa en absoluto el verdadero rendimiento del AMR26.

El dato más llamativo que refleja la situación real del equipo de Silverstone tras siete Grandes Premios disputados es el segundo de diferencia que separaba a los dos Aston Martin del Cadillac de Valtteri Bottas, que ocupaba la vigésima posición de la parrilla.

Barcelona supuso otros dos abandonos para Aston Martin. Era lógico esperar una reacción muy contundente por parte del propietario Lawrence Stroll, pero el empresario canadiense está conteniéndose mientras espera que llegue, por fin, un cambio de tendencia.

En el Campus de Silverstone están trabajando intensamente, concentrados por completo en llegar al GP de Hungría, la carrera previa al parón veraniego. Es como si Austria, Gran Bretaña y Bélgica no existieran en el calendario. El equipo "debe" salir a pista para cumplir con sus compromisos, pero la temporada 2026 de la marca británica debería comenzar realmente en el Hungaroring.

Aston Martin espera la evolución de la unidad de potencia Honda

Aston Martin espera la evolución de la unidad de potencia Honda

Foto de: AG Galli

El plan inicial era presentar la versión B del AMR26 en Spa-Francorchamps, pero con el paso de los días gana fuerza la idea de retrasar su estreno hasta Hungría. Mientras tanto, un Alonso pesimista ya había pronosticado en Barcelona que el debut podría posponerse hasta Países Bajos o incluso Monza.

Dos de los cuatro segundos que pierde Aston Martin se atribuyen a la insuficiente unidad de potencia Honda, pero el resto, es imposible ocultarlo, se debe al chasis y a la aerodinámica.

Mike Krack, responsable de operaciones en pista de Aston Martin, admitió que los fines de semana de Mónaco y Barcelona, en dos circuitos completamente diferentes, confirmaron al equipo que el AMR26 no ha mostrado ninguna progresión.

Aston Martin AMR26

Aston Martin AMR26

Foto di: AG Galli

"Las características de Barcelona no podían ser más diferentes a las de Mónaco", explicó Krack. "En Montmeló había muchas curvas rápidas y de velocidad media. Muy pocas lentas. En Mónaco era justo al revés. En Montecarlo costaba hacer funcionar los neumáticos. En España intentábamos enfriarlos. Son dos situaciones muy distintas, pero estamos atrás en ambos circuitos, lo que demuestra que debemos trabajar en todos los aspectos".

Mira:

Un Alonso cada vez más frustrado definió claramente la situación al hablar del Aston Martin con "el peor coche y el peor motor". Nadie dentro del equipo le contradijo. De hecho, Aston Martin no está llevando paquetes de mejoras a los circuitos: simplemente adapta el AMR26 a las características de cada trazado.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Es una situación que afecta a todos", reconoció Krack. "Se percibe dentro del garaje. Especialmente en los pilotos. Ya hemos hablado de ello. Es una situación muy difícil. Nuestro trabajo es mantener alta la motivación. Aprender todo lo posible. Ya lo he dicho antes. Todavía hay muchas cosas que podemos mejorar con este coche. Sería fácil decir que seguimos dando vueltas esperando las actualizaciones. Algunos de nuestros problemas seguirán ahí, pero debemos aprovechar todas las oportunidades para mejorar".

Honda, gracias al ADUO, pretende reducir de forma significativa la desventaja de potencia. Los japoneses podrían introducir dos evoluciones de una sola vez, mientras que Aston Martin pondrá en pista un monoplaza profundamente revisado, ya que únicamente la suspensión delantera debería mantenerse sin cambios respecto al actual AMR26.

Y quien piense que Adrian Newey quiere dar un paso atrás tras el fracaso de este coche está muy equivocado. El ingeniero británico continúa reforzando el grupo de trabajo a su alrededor. Además de contar con Enrico Cardile como principal enlace técnico, el diseñador de Stratford-upon-Avon está apostando por dos antiguos miembros de Mercedes: Jack Vino, en aerodinámica, y Duncan Elliot, como diseñador jefe.

Adrian Newey, Team Principal Aston Martin

Adrian Newey, Team Principal Aston Martin

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Si la suspensión trasera actual, con el brazo posterior conectado a los soportes del alerón trasero, ya generó numerosos debates, cabe esperar una solución todavía más agresiva que probablemente adelantará algunos conceptos previstos para 2027.

La esperanza de Aston Martin es abandonar el fondo de la parrilla y volver a luchar con cierta regularidad por la zona de puntos. Y, visto cómo ha comenzado la temporada 2026, eso ya sería considerado un gran éxito.

Te interesará:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior ¿Ha encontrado Alpine por fin el camino de vuelta a la élite?

Mejores comentarios
Más de
Franco Nugnes

"Ferrari puede esperar; Mercedes debe decidir ya su piloto número 1"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
"Ferrari puede esperar; Mercedes debe decidir ya su piloto número 1"

Ferrari espera estrenar en Austria un motor y combustible más potentes gracias al ADUO

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Ferrari espera estrenar en Austria un motor y combustible más potentes gracias al ADUO

Cómo las nuevas llantas traseras de Ferrari son clave para el desgaste de los neumáticos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Cómo las nuevas llantas traseras de Ferrari son clave para el desgaste de los neumáticos
Más de
Fernando Alonso

"No me extraña que Alonso esté pensando en irse a Alpine"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
"No me extraña que Alonso esté pensando en irse a Alpine"

Mónaco y Barcelona dejaron una conclusión demoledora para Aston Martin

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Mónaco y Barcelona dejaron una conclusión demoledora para Aston Martin

Alonso tendrá un nuevo compañero en la FP1 del GP de Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Alonso tendrá un nuevo compañero en la FP1 del GP de Austria
Más de
Aston Martin

Steiner hunde a Aston: "No están al nivel F1; si siguen así, tendrán que irse a la F2"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Steiner hunde a Aston: "No están al nivel F1; si siguen así, tendrán que irse a la F2"

Horarios del GP de Austria de F1 2026, cómo verlo y más

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Horarios del GP de Austria de F1 2026, cómo verlo y más

De la Rosa revela cómo trabaja realmente Newey y defiende su labor en Aston F1

Fórmula 1
Fórmula 1
De la Rosa revela cómo trabaja realmente Newey y defiende su labor en Aston F1

Últimas noticias

Un expiloto de F1 afirma que Sainz ya está buscando alternativas a Williams

Fórmula 1
Un expiloto de F1 afirma que Sainz ya está buscando alternativas a Williams

Opinión: El de Bezzecchi, un error imperdonable que le va a perseguir el resto de su carrera

MotoGP
GP de República Checa
Opinión: El de Bezzecchi, un error imperdonable que le va a perseguir el resto de su carrera

Así está el mercado de pilotos de MotoGP a horas de que lleguen los primeros anuncios

MotoGP
GP de República Checa
Así está el mercado de pilotos de MotoGP a horas de que lleguen los primeros anuncios

Rivola: "Como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos por parte de un piloto"

MotoGP
GP de República Checa
Rivola: "Como equipo, no toleramos este tipo de comportamientos por parte de un piloto"