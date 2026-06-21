Mekies niega conflicto de interés entre Red Bull y Racing Bulls: "Cumplimos las normas de la FIA y más"

Zak Brown, CEO de McLaren, lleva mucho tiempo oponiéndose de forma pública a que una misma empresa posea más de un equipo en la F1, ya que según sus argumentos surgen conflictos de interés que perjudican a las escuderías que operan en solitario.

Uno de los principales focos de críticas para Brown es evidentemente Red Bull GmbH, la empresa que es propietaria tanto de Red Bull como de Racing Bulls.

De hecho, dicha asociación entre el equipo de Milton Keynes y el de Faenza fue motivo de una carta que envió Zak Brown al presidente de la FIA, Mohammed Bin Sulayem, en la que se quejaba de por ejemplo del inmediato ascenso de Laurent Mekies en 2025 tras el despido de Christian Horner o el fichaje de Andrea Landi.

En esa carta, el CEO de McLaren también citaba aspectos deportivos, como el hecho de que Liam Lawson cediera su posición a Max Verstappen en el Gran Premio de Miami.

Sin embargo, Laurent Mekies ha querido defender a su equipo afirmando que Red Bull no solo cumple con el reglamento de la FIA, sino que ha desarrollado reglas internas que van más allá para evitar cualquier posible problema.

"Apoyamos a los 11 equipos que compiten de forma independiente en la pista. Garantizar esto es el objetivo fundamental de la normativa. No nos importa que los equipos estén gestionados por el mismo propietario o que utilicen el mismo motor, la misma caja de cambios o la misma suspensión. Todos debemos competir de forma independiente".

"Existen normas muy detalladas sobre los traspasos de personal entre equipos y los periodos de espera obligatorios. Y nosotros no solo cumplimos con las normas de la FIA, sino que, además, aplicamos internamente unos períodos de espera que son más largos para evitar este tipo de polémicas", explicó el director de Red Bull.

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En cuanto a las dudas sobre el comportamiento de ambos equipos en la pista, Mekies también habló del incidente de Miami entre Lawson y Verstappen y rechazó las acusaciones de que Racing Bulls trate a Red Bull de forma diferente.

"Me gustaría que echaseis un vistazo a todas las peleas en la pista entre Racing Bulls y Red Bull desde el inicio de la temporada. Por desgracia, al principio del año nuestro coche no era lo suficientemente competitivo, por lo que podéis encontrar numerosos ejemplos".

"Nuestros análisis de toda la temporada nos indican que el Racing Bulls es uno de los coches del grupo medio más difíciles de adelantar para nosotros, eso lo dice todo".

"Sabemos que toda la atención del mundo está puesta en nosotros en ese aspecto. En un contexto así, sería una auténtica tontería ni tan siquiera plantearnos adoptar un enfoque que no se ajustara a las normas deportivas", concluyó Mekies.

Arvid Lindblad, Racing Bulls; Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images