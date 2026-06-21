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Honda explica las claves de su mal inicio con Aston Martin en F1

La crisis de Aston Martin en la F1 2026 tiene explicación: Honda admite que su retirada, el regreso tardío y los nuevos socios han afectado al proyecto.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Koji Watanabe, Honda Racing Corporation

Koji Watanabe, Honda Racing Corporation

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Antes de llegar a este 2026, había grandes expectativas puestas en la nueva unión que iban a formar Aston Martin y Honda, con grandes talentos como Fernando Alonso o el genio Adrian Newey. Sin embargo, la realidad ha sido desoladora.

El equipo de Silverstone ha arrancado la temporada 2026 de la Fórmula 1 muy lejos de los putos de cabeza, e incluso de la zona media, pudiendo pelear sólo con los Cadillac, un nuevo equipo creado desde cero que ha aterrizado este año en la parrilla, lo que ejemplifica la magnitud del desastroso inicio de Aston Martin-Honda.

Sin embargo, la mayoría de focos han apuntado a la unidad de potencia Honda, ya que no tiene el rendimiento necesario y tampoco la fiabilidad.

Por ello, el presidente de HRC (Honda Racing Corporation), Koji Watanabe, concedió una entrevista exclusiva a la propia Fórmula 1, para explicar qué es lo que ha sucedido.

"Es importante reconocer que la situación actual es fundamentalmente diferente a la época en la que trabajábamos con Red Bull", afirma Watanabe.

"La normativa es bastante complicada, se trata de una nueva colaboración con Aston Martin, el combustible es de Aramco, que un nuevo socio, y el lubricante es de Valvoline, que también es nuevo".

"Así que todo es nuevo para nosotros y no es fácil", resumió el japonés.

Más sobre Aston Martin y Honda:

Obviamente, el presidente de Honda en al Fórmula 1 también reconoció que la decisión de Honda de retirarse a finales de 2021, antes de decidir 18 meses después regresar con Aston Martin para 2026, afectó a su desarrollo con respecto a sus rivales.

De hecho, Honda prácticamente disolvió su departamento de unidades de potencia de F1, moviendo a todos sus empleados a otras divisiones de la empresa, algo que más tarde les obligó a crear un nuevo equipo desde cero y, evidentemente, con menos experiencia.

"La recuperación tras el retraso provocado por nuestra retirada anterior ha llevado tiempo", afirma. "Por lo tanto, el inicio tardío en cuanto al desarrollo, así como el tiempo necesario para reconstruir las capacidades y competencias necesarias y recuperar así el talento que se necesitaba, han sido factores importantes".

Koji Watanabe también apunto a la colaboración y la nueva forma de trabajar de Honda con Aston Martin, un proceso de integración y adaptación que lleva su tiempo.

"La colaboración con Aston Martin es bastante reciente y creo que se necesita tiempo para construir una relación sólida", concluyó el directivo nipón.

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Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

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