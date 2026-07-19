Para Ferrari la sanción a Hamilton en Spa es "tremendamente severa"

El director de Ferrari, Frederic Vasseur, está totalmente en desacuerdo con la sanción de cinco segundos que le impusieron a Lewis Hamilton por una colisión con el Mercedes de George Russell en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica 2026.

"Creo que es tremendamente severa", dijo Vasseur tras la carrera. "Si te fijas en la curva, Russell tenía suficiente espacio por el lado izquierdo".

"Para mí, se trata más bien de un incidente de carrera y esto nos ha costado muy caro".

Ese incidente dejó fuera de carrera al excompañero de Hamilton, pero se debió en primer lugar a que la unidad de potencia del Mercedes sufrió, al parecer, un problema eléctrico durante el primer sector, lo que provocó que Russell perdiera posiciones frente a ambos Ferrari en la subida hacia Les Combes.

Russell intentó entonces frenar muy tarde por la línea exterior al entrar en la curva y parecía que, como mínimo, había recuperado la posición frente a Hamilton, pero la rueda delantera izquierda del Ferrari golpeó su pontón lateral y provocó que el Mercedes hiciese un trompo. En ese momento, Hamilton explicó por radio que "no tenía tracción delantera" porque se encontraba en la estela turbulenta del Red Bull de Max Verstappen.

Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Hamilton cumplió la sanción en su única parada en boxes durante un VSC en la vuelta 20, pero se le indicó que saliera mientras un mecánico aún estaba intentando ajustar su alerón delantero. Esto relegó a Hamilton al cuarto puesto.

Sin embargo, 10 segundos es la sanción estándar por "provocar una colisión", pero los comisarios decidieron que las circunstancias justificaban una sanción menor.

"Al acercarse a la curva 5 en la primera vuelta, el coche 63 [Russell] intentó adelantar por el exterior al coche 44 [Hamilton] y había logrado una superposición suficiente como para tener derecho a tener espacio en la línea de carrera. El coche 44 siguió por el interior", dice el veredicto de los comisarios.

"Durante la curva, el coche 44 sufrió subviraje y, a pesar de intentar esquivar al coche 63 corrigiendo la dirección, entró en contacto con el lado derecho del coche 63 con su rueda delantera izquierda. Los comisarios determinaron que el coche 63 conservaba el espacio de maniobra y que la colisión se debió a que el coche 44 no fue capaz de mantener una separación suficiente".

"Los comisarios reconocieron varias circunstancias atenuantes. El coche 44 se percató de la presencia del coche 63, intentó dejar el espacio de carrera adecuado y realizó un intento genuino de evitar el toque. La colisión se debió a una pérdida de adherencia en la parte delantera y no a una maniobra agresiva o deliberada. Además, el incidente se produjo en la primera vuelta, en la que se reconoce que la adherencia es reducida y las condiciones de carrera son más apretadas".

"Por estas razones, aunque el coche 44 fue el único responsable de la colisión, los comisarios consideran que una sanción de cinco segundos, en lugar de una estándar de 10 segundos, es la sanción adecuada de acuerdo con las Directrices de de la la FIA".