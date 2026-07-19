Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Para Ferrari la sanción a Hamilton en Spa es "tremendamente severa"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Para Ferrari la sanción a Hamilton en Spa es "tremendamente severa"

Piastri critica la defensa de Leclerc: "No sé adónde se suponía que debía ir"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Piastri critica la defensa de Leclerc: "No sé adónde se suponía que debía ir"

Hamilton se queda sin podio en Spa: "Asumo toda la responsabilidad"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Hamilton se queda sin podio en Spa: "Asumo toda la responsabilidad"

Norris, convencido: "Teníamos ritmo para subir al podio, incluso para ganar"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Norris, convencido: "Teníamos ritmo para subir al podio, incluso para ganar"

Verstappen, satisfecho en Spa: "Subir al podio ha sido un buen resultado"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Verstappen, satisfecho en Spa: "Subir al podio ha sido un buen resultado"

Antonelli: "Leclerc era extremadamente rápido; fue una victoria muy difícil"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Antonelli: "Leclerc era extremadamente rápido; fue una victoria muy difícil"

Sainz rescata algo positiva tras otro cero en Spa: "Fui muy fuerte"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Sainz rescata algo positiva tras otro cero en Spa: "Fui muy fuerte"

¡Vota! ¿Quiénes han sido los mejores pilotos de F1 hoy en Spa? ¿y la carrera?

Fórmula 1
GP de Bélgica
¡Vota! ¿Quiénes han sido los mejores pilotos de F1 hoy en Spa? ¿y la carrera?
Declaraciones
Fórmula 1 GP de Bélgica

Para Ferrari la sanción a Hamilton en Spa es "tremendamente severa"

A Hamilton se le impuso una sanción de cinco segundos por el toque con el Mercedes de Russell en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica 2026.

Stuart Codling Filip Cleeren
Editado:
Lewis Hamilton y George Russell

El director de Ferrari, Frederic Vasseur, está totalmente en desacuerdo con la sanción de cinco segundos que le impusieron a Lewis Hamilton por una colisión con el Mercedes de George Russell en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica 2026.

"Creo que es tremendamente severa", dijo Vasseur tras la carrera.  "Si te fijas en la curva, Russell tenía suficiente espacio por el lado izquierdo".

"Para mí, se trata más bien de un incidente de carrera y esto nos ha costado muy caro".

Ese incidente dejó fuera de carrera al excompañero de Hamilton, pero se debió en primer lugar a que la unidad de potencia del Mercedes sufrió, al parecer, un problema eléctrico durante el primer sector, lo que provocó que Russell perdiera posiciones frente a ambos Ferrari en la subida hacia Les Combes.

Russell intentó entonces frenar muy tarde por la línea exterior al entrar en la curva y parecía que, como mínimo, había recuperado la posición frente a Hamilton, pero la rueda delantera izquierda del Ferrari golpeó su pontón lateral y provocó que el Mercedes hiciese un trompo. En ese momento, Hamilton explicó por radio que "no tenía tracción delantera" porque se encontraba en la estela turbulenta del Red Bull de Max Verstappen.

¿Qué dijo Hamilton?:
Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Hamilton cumplió la sanción en su única parada en boxes durante un VSC en la vuelta 20, pero se le indicó que saliera mientras un mecánico aún estaba intentando ajustar su alerón delantero. Esto relegó a Hamilton al cuarto puesto.

Sin embargo, 10 segundos es la sanción estándar por "provocar una colisión", pero los comisarios decidieron que las circunstancias  justificaban una sanción menor.

"Al acercarse a la curva 5 en la primera vuelta, el coche 63 [Russell] intentó adelantar por el exterior al coche 44 [Hamilton] y había logrado una superposición suficiente como para tener derecho a tener espacio en la línea de carrera. El coche 44 siguió por el interior", dice el veredicto de los comisarios.

"Durante la curva, el coche 44 sufrió subviraje y, a pesar de intentar esquivar al coche 63 corrigiendo la dirección, entró en contacto con el lado derecho del coche 63 con su rueda delantera izquierda. Los comisarios determinaron que el coche 63 conservaba el espacio de maniobra y que la colisión se debió a que el coche 44 no fue capaz de mantener una separación suficiente".

"Los comisarios reconocieron varias circunstancias atenuantes. El coche 44 se percató de la presencia del coche 63, intentó dejar el espacio de carrera adecuado y realizó un intento genuino de evitar el toque. La colisión se debió a una pérdida de adherencia en la parte delantera y no a una maniobra agresiva o deliberada. Además, el incidente se produjo en la primera vuelta, en la que se reconoce que la adherencia es reducida y las condiciones de carrera son más apretadas".

"Por estas razones, aunque el coche 44 fue el único responsable de la colisión, los comisarios consideran que una sanción de cinco segundos, en lugar de una estándar de 10 segundos, es la sanción adecuada de acuerdo con las Directrices de de la la FIA".

Todo sobre la carrera:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Piastri critica la defensa de Leclerc: "No sé adónde se suponía que debía ir"

Mejores comentarios
Más de
Stuart Codling

Red Bull entiende el enfado de Max Verstappen tras su abandono "súper peligroso"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Red Bull entiende el enfado de Max Verstappen tras su abandono "súper peligroso"

Análisis: cómo Antonelli superó sus nervios -y a Leclerc- para la pole en Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Análisis: cómo Antonelli superó sus nervios -y a Leclerc- para la pole en Silverstone

Los pilotos de F1 critican las "peligrosas" carreras yo-yo tras la sprint de Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Los pilotos de F1 critican las "peligrosas" carreras yo-yo tras la sprint de Silverstone
Más de
Lewis Hamilton

Hamilton se queda sin podio en Spa: "Asumo toda la responsabilidad"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Hamilton se queda sin podio en Spa: "Asumo toda la responsabilidad"

¡Vota! ¿Quiénes han sido los mejores pilotos de F1 hoy en Spa? ¿y la carrera?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
¡Vota! ¿Quiénes han sido los mejores pilotos de F1 hoy en Spa? ¿y la carrera?

Así queda el Mundial de F1 2026 tras Bélgica (Spa): puntos y posiciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Así queda el Mundial de F1 2026 tras Bélgica (Spa): puntos y posiciones
Más de
Mercedes

Antonelli: "Leclerc era extremadamente rápido; fue una victoria muy difícil"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Antonelli: "Leclerc era extremadamente rápido; fue una victoria muy difícil"

Russell revela un 'peligroso' fallo en su Mercedes: "Ya estoy insensible a la decepción"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Russell revela un 'peligroso' fallo en su Mercedes: "Ya estoy insensible a la decepción"

Antonelli gana y aprovecha el 0 de Russell en Spa; Leclerc se queda en el intento

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Antonelli gana y aprovecha el 0 de Russell en Spa; Leclerc se queda en el intento

Últimas noticias

Para Ferrari la sanción a Hamilton en Spa es "tremendamente severa"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Para Ferrari la sanción a Hamilton en Spa es "tremendamente severa"

Piastri critica la defensa de Leclerc: "No sé adónde se suponía que debía ir"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Piastri critica la defensa de Leclerc: "No sé adónde se suponía que debía ir"

Hamilton se queda sin podio en Spa: "Asumo toda la responsabilidad"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Hamilton se queda sin podio en Spa: "Asumo toda la responsabilidad"

Norris, convencido: "Teníamos ritmo para subir al podio, incluso para ganar"

Fórmula 1
GP de Bélgica
Norris, convencido: "Teníamos ritmo para subir al podio, incluso para ganar"