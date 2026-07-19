Antonelli gana y aprovecha el 0 de Russell en Spa; Leclerc se queda en el intento

La carrera del Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1 tuvo varios cambios de guion desde el inicio, con una lucha por la victoria y el podio que se mantuvo hasta prácticamente la bandera a cuadros en Spa-Francorchamps.

En la salida, George Russell se quedó fuera de carrera tras un toque con Lewis Hamilton, mientras Andrea Kimi Antonelli lideraba y se las prometía muy felices. Sin embargo, en el momento de las paradas en boxes Charles Leclerc tuvo un golpe de suerte al ver cómo un VSC le permitía hacer un pitstop más barato para colocarse en cabeza de carrera.

En la segunda parte del gran premio, Antonelli intentó alcanzar a Leclerc para luchar por la victoria y logró adelantar al de Ferrari, que a su vez no se rindió y se mantuvo pegado a la parte trasera del Mercedes, aunque sin éxito, ya que cruzó la meta segundo a 2.0s, viendo cómo Antonelli ganaba y aprovechaba al máximo el abandono de Russell.

El podio lo completó Max Verstappen, que primero luchó con los Ferrari y luego con los McLaren para finalmente lograr subir al tercer escalón, por delante de Lewis Hamilton y Oscar Piastri, que se conformaban con la cuarta y quinta posición respectivamente tras un mano a mano final entre ambos.

Isack Hadjar, pese a salir 21º, apostó por una extraña estrategia con varias paradas durante el Safety Car inicial para completar la carrera rodando prácticamente sólo con neumáticos duros, lo que a la postre fue una gran decisión que le permitió remontar de la 21ª hasta la sexta plaza, con Lando Norris séptimo, en gran parte debido a una mala parada en boxes que le hizo perder mucho tiempo.

Las últimas tres posiciones del top 10 estuvieron muy reñidas entre los Racing Bulls, los Audi y los Alpine, pero finalmente fueron Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad y Franco Colapinto, en ese mismo orden, los que completaron los 10 primeros puestos.

Más atrás, Carlos Sainz sólo pudo ser 16º, mientras que Fernando Alonso acabó último (19º) y fue el único piloto doblado dos veces.

*Resumen completo tras los resultados

¿Cómo queda el mundial?: Fórmula 1 Así queda el Mundial de F1 2026 tras Bélgica (Spa): puntos y posiciones

Resultados de la carrera de F1 en el GP de Bélgica 2026 en Spa

Resumen completo de la carrera del GP de Bélgica 2026 de la F1

Unas primeras vueltas un tanto caótica; golpe para Russell

Con todo el top 12 escogiendo el neumático blando y Lando Norris apostando por los duros para remontar desde la 13ª posición, la carrera del Gran Premio de Bélgica 2026 empezó con una salida bastante acción, ya que Antonelli perdió el liderato por un corto momento ante Verstappen, antes de devolvérsela en la recta de Kemmel, con un Leclerc que aprovechó la pelea para adelantar también al holandés y colocarse segundo.

El caos llegó un par de posiciones más atrás, cuando Hamilton se tocó con Russell, mandando al de Mercedes a la grava y obligándole a abandonar, lo que obviamente provocó la aparición del coche de seguridad.

Con todo el caos y tras algunas paradas en boxes de pilotos de la parte trasera del pelotón, Alonso subía a la 15º posición, por detrás de Sainz.

Tras cuatro vueltas detrás del Safety Car, la carrera se reanudó pero sólo Hamilton pudo adelantar a Piastri, aunque el australiano se la devolvió. Poco después, Verstappen logró recuperar la segunda plaza tras pasar a Leclerc, mientras Antonelli lideraba pero no se escapaba, con una diferencia de solo un segundo respecto a sus perseguidores.

Más atrás, Norris ya era octavo, por detrás de los dos Racing Bulls y por delante de los dos Alpine, que se habían colocando dentro del top 10.

En la vuelta 8, Piastri intentaba alcanzar el tercer escalón del podio, pero se tocó con Leclerc y saltaron por los aires varias piezas del Ferrari o del McLaren. El monegasco no pareció perder ritmo, pero Piastri cayó al quinto puesto tras ser adelantado por Hamilton, un piloto británico que justo después fue sancionado con cinco segundos por el incidente que dejó fuera de carrera a Russell.

George Russell, Mercedes Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

Antonelli intenta escaparse, los Ferrari luchan por el podio y llegan las paradas

Tras 13 vueltas de 44 previstas, Antonelli abrió un hueco de dos segundos respecto a Verstappen, mientras que Leclerc y Hamilton luchaban codo a codo por el tercer puesto del podio, con más dureza de la esperada para ser dos compañeros de equipo.

Los McLaren les seguían, con Piastri quinto y un Norris que seguía remontando con sus neumáticos duros y ya era sexto tras adelantar a los Racing Bulls. Justo detrás, Isack Hadjar y los Audi intentaban presionar a los Alpine por el 9º y 10º puesto.

Sergio Pérez fue el segundo piloto en abandonar por un problema en su Cadillac.

El primer piloto en parar en la parte delantera fue Verstappen al final de la vuelta 17 para montar los duros, pero fue desafortunado porque justo al salir de boxes se activó el VSC, aunque no lo pudo aprovechar tampoco ninguno de sus rivales. Sin embargo, Antonelli reaccionó y paró un giro después para mantenerse 2.5s por delante del de Red Bull.

En la vuelta 20 se volvió a activar el VSC por "comisarios en la pista", un momento que aprovecharon los Ferrari y Piastri para parar en boxes y perder menos tiempo, lo que permitió a Leclerc regresar a la pista como líder virtual, por delante de Antonelli, Verstappen, Piastri y Hamilton.

Duelo Leclerc vs. Antonelli por la victoria en Spa-Francorchamps

Lando Norris, que había salido 13º con duros, era el único que todavía no había parado y se colocaba líder, pero no tardó en ser adelantado por Leclerc.

Más atrás, las paradas en boxes sacaron a los Alpine de la zona de puntos (12º y 13º), en favor de Hadjar pasando a ser séptimo y Bortoleto octavo, delante de los Racing Bulls.

Antonelli tuvo muchas más dificultades para adelantar a Norris y eso permitió a Leclerc abrir un hueco de más de tres segundos al frente de la carrera cuando el italiano logró finalmente pasar al de McLaren, con el monegasco delante empezando ya a visualizar una victoria que hasta unas vueltas antes parecía imposible.

El tercer abandono de la carrera llegó en la vuelta 27, cuando Aston Martin llamó a Lance Stroll a boxes por un problema en el embrague de su AMR26.

La lucha por el podio también estaba muy reñida y Verstappen era el protagonista tras llevar a cabo un gran adelantamiento sobre Norris para colocarse tercero. Justo después, Norris entró en boxes para realizar su parada, montar medios y atacar hasta el final, pero la parada no fue nada buena y perdió bastante tiempo.

Recortando tiempo vuelta a vuelta, Antonelli se pegó a la parte trasera del Ferrari de Leclerc en la vuelta 33 y completó el adelantamiento un giro más tarde con bastante facilidad en la recta de Kemmel, donde el italiano volvía a ser el líder de la carrera.

Aunque el ritmo de Antonelli era superar, no era lo suficiente como para escaparse de Leclerc, que se mantenía constantemente a menos de un segundo del de Mercedes.

Algo más atrás, el otro Ferrari de Hamilton también era protagonista, ya que remontó y se repuso a su sanción de cinco segundos para adelantar a Piastri y colocarse cuarto.

Mientras tanto, Antonelli sacaba a Leclerc fuera de la diferencia de un segundo y empezaba a respirar un poco más tranquilo, aunque con tensión. Finalmente, el monegasco acabó cayendo a más de 2s y Antonelli se llevó una gran victoria.

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images