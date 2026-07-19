Hamilton se queda sin podio en Spa: "Asumo toda la responsabilidad"

El fin de semana de Lewis Hamilton ha estado plagado de contratiempos, sobre todo a raíz del accidente en los últimos instantes de la FP3. Un error que obligó a sus mecánicos a realizar un trabajo titánico para volver a sacar el coche a tiempo para la clasificación. El problema es que ese accidente afectó al resto del GP de Bélgica, tal y como explicó el piloto británico tras la carrera.

"Ha sido un fin de semana difícil. Asumo toda la responsabilidad por mi accidente de ayer, que además llevó a una configuración incorrecta y ya no estuve en la posición adecuada en la clasificación. Porque creo que, con la configuración adecuada, probablemente habría podido luchar por el tercer o el segundo puesto".

"Cuando reconstruyeron el coche, se les pasó algo por alto en las suspensiones. El equilibrio era completamente diferente. Eso supuso que, en clasificación, es probable que fuera un par de décimas, quizá tres décimas, más lento de lo que debería haber sido".

Y ahí radica en parte el problema, ya que, al salir desde la quinta posición, Hamilton se vio atrapado en el tráfico hasta que se produjo el toque con George Russell en la curva 5, por lo que fue sancionado con cinco segundos.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Aunque es cierto que Hamilton sufrió un ligero subviraje, en parte porque estaba muy cerca del coche de Max Verstappen que le precedía, hay dudas sobre si el incidente merecía realmente una penalización. El propio Russell lo calificó como un simple incidente de carrera, y tampoco Hamilton está de acuerdo con los comisarios.

"[La posición en la clasificación] supuso salir desde atrás, y luego me encontré en una situación en la que George parecía haber perdido potencia. Entonces, simplemente se colocó por el exterior y acabamos cerrando la trayectoria juntos", explicó Hamilton.

"Sufrí daños y, por desgracia, tuve que dedicar tiempo a recuperarme. Y en carrera hice todo lo posible con los daños que tenía y también con la penalización. Pero creo que fue un incidente de carrera y que no debería haber habido penalización".

"Además, en cuanto a los daños generales, creo que perdimos una gran cantidad de carga aerodinámica. No sé cuáles son las cifras, pero el problema seguía y la parte delantera del suelo estaba destrozada".

"Y luego, en la última parada en boxes no pudimos ajustar el ángulo del alerón delantero porque hicimos una doble parada", añadió.

En cuanto a la estrategia, la decisión de retrasar la parada en boxes fue decisiva: Ferrari pudo aprovechar el VSC para ganar una posición a Andrea Kimi Antonelli e intentar luchar por la victoria. Una jugada que también podría haber beneficiado a Hamilton de no ser por la penalización, pero el británico quiso destacar, no obstante, el excelente trabajo de los estrategas, que habría dado mejores frutos de no ser por los daños que tenía.

"Creo que el equipo está tomando decisiones excelentes en cuanto a la estrategia y que, en general, realmente hemos subido el nivel en todo lo que hacemos durante el fin de semana. Sin los daños, creo que teníamos el ritmo necesario para ganar. Creo que sinceramente lo hemos dado todo para sumar puntos", concluyó Hamilton.