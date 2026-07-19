Así queda el Mundial de F1 2026 tras Bélgica (Spa): puntos y posiciones

A falta de una sola cita antes del parón de verano, el Mundial de Fórmula 1 2026 dio un nuevo vuelco en el Gran Premio de Bélgica. La victoria de Andrea Kimi Antonelli en Spa-Francorchamps no solo refuerza su candidatura al título, sino que amplía todavía más su ventaja al frente de la clasificación, mientras que el abandono de George Russell provoca un cambio en la segunda posición del campeonato.

Con la lucha por el título entrando en una fase cada vez más decisiva, así queda el Mundial de F1 2026 tras la carrera de Spa, con la clasificación de pilotos, la de constructores y la situación de Fernando Alonso y Carlos Sainz para que no pierdas detalle de cómo llegan al último Gran Premio antes del descanso estival.

Clasificación del Mundial de pilotos de F1 2026 tras Spa: puntos, posiciones y diferencias

Clasificación del Mundial de equipos de F1 2026 tras Spa: puntos, posiciones y diferencias

En qué posición está Fernando Alonso en el Mundial de F1 tras Spa

Fernando Alonso sigue ocupando la 18ª posición del Mundial de Fórmula 1 2026 tras el Gran Premio de Bélgica. El piloto de Aston Martin cruzó la meta en 19ª posición en Spa-Francorchamps y volvió a quedarse sin puntuar, por lo que mantiene el único punto que logró en el Gran Premio de Mónaco. Ahora, todas las miradas están puestas en el esperado paquete de mejoras que Aston Martin estrenará en Hungría, con el objetivo de dar un salto de rendimiento que permita al asturiano luchar de nuevo en la zona media.

En qué posición está Carlos Sainz en el Mundial de F1 tras Spa

Carlos Sainz continúa 15º en la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 tras la carrera de Bélgica. El piloto de Williams solo pudo terminar 16º en Spa, en otro fin de semana complicado para la escudería británica, y se quedó sin sumar puntos, por lo que mantiene los seis con los que contaba antes de la cita belga. Eso sí, el español ve cómo aumenta la distancia con el piloto que le precede en la clasificación, Gabriel Bortoleto, que aprovechó los cuatro puntos logrados con Audi para abrir un mayor hueco.

En qué posición está Franco Colapinto en el Mundial de F1 tras Spa

Franco Colapinto fue uno de los pilotos que salió reforzado del Gran Premio de Bélgica. El argentino sumó un punto en Spa-Francorchamps, suficiente para ascender una posición en la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026. Gracias a ese resultado, supera a Oliver Bearman y pasa a ocupar la 12ª plaza del campeonato, con un total de 19 puntos.

En qué posición está Sergio Pérez en el Mundial de F1 tras Spa

Sergio Pérez volvió a marcharse de vacío del Gran Premio de Bélgica después de abandonar por problemas mecánicos con su Cadillac. El mexicano continúa en la 21ª posición del Mundial de Fórmula 1 2026 y sigue sin estrenar su casillero de puntos. Junto a su compañero Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas y Lance Stroll, forma parte del reducido grupo de cuatro pilotos que todavía no han conseguido puntuar en la presente temporada.