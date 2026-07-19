Piastri critica la defensa de Leclerc: "No sé adónde se suponía que debía ir"

Oscar Piastri se fue de Spa-Francorchamps con la sensación de que su Gran Premio quedó condicionado apenas unos metros después de la salida. El piloto de McLaren, quinto en meta tras perder la cuarta posición con Lewis Hamilton en las últimas vueltas, señaló el toque con Charles Leclerc en la frenada de Les Combes como el momento que cambió por completo su carrera y lamentó que el monegasco no recibiera ni siquiera una advertencia por una defensa que, a su juicio, fue al límite.

El australiano ya había mostrado durante todo el fin de semana que no terminaba de encontrar el ritmo con el McLaren. Después de clasificarse séptimo, protagonizó una gran salida y rápidamente se lanzó al ataque sobre Leclerc en la lucha por el tercer puesto. Sin embargo, la batalla apenas duró unos metros.

En la frenada de Les Combes, Leclerc defendió el interior y fue cerrando la trayectoria hasta dejar a Piastri prácticamente sin espacio. Ambos llegaron a tocarse, un incidente que pasó desapercibido para los comisarios, pero que, según el piloto de McLaren, tuvo consecuencias importantes para el resto de su carrera.

"Desde donde yo estaba, iba sobre la línea blanca y me fue cerrando. Tuvimos mucha suerte de no tener un accidente mucho mayor porque nos tocamos las ruedas prácticamente al inicio de la frenada", explicó.

Piastri evitó pedir una sanción para el piloto de Ferrari, pero sí considera que la acción merecía algún tipo de advertencia.

"No digo necesariamente que tuviera que ser una penalización, pero al menos una bandera blanca y negra o algo parecido. No sé adónde se suponía que debía ir. Si pensamos que eso está bien, el mensaje que se envía es que puedes dejar al otro el espacio absolutamente mínimo y salirte con la tuya. No creo que sea la mejor situación".

El contacto dañó el alerón delantero del McLaren y, aunque el equipo trató de minimizar sus efectos en la parada en boxes, Piastri asegura que el coche nunca volvió a comportarse con normalidad.

"En el primer stint el daño fue el factor principal. Perdí bastante carga aerodinámica y, sobre todo, cambió mucho el equilibrio del coche. Desde ese momento tuve muchas dificultades hasta que pudimos cambiar el alerón delantero y compensarlo un poco".

El segundo relevo ofreció algo más de esperanza, aunque tampoco fue suficiente para pelear por las posiciones delanteras. Tras ser adelantado por Hamilton, el aire sucio volvió a complicarle la vida.

"El segundo stint fue bastante mejor, pero una vez Lewis me adelantó fue muy complicado otra vez porque el coche ya era difícil de pilotar en aire limpio y, detrás de otro coche, todavía más. Cuando conseguí abrir un poco la distancia el ritmo volvió a estabilizarse, aunque el coche seguía dañado".

Finalmente, Piastri cruzó la meta en quinta posición, un resultado razonable visto el desarrollo de la carrera, pero muy lejos de las expectativas de McLaren en un fin de semana en el que nunca consiguió sentirse cómodo con el MCL40 en Spa.