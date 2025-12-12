Ferrari niega una complicada relación con Hamilton tras su primer año juntos

La relación de Lewis Hamilton con Ferrari es mucho menos tensa de lo que parece, según el jefe de ingeniería de pista del equipo, Matteo Togninalli, aunque la escudería de Fórmula 1 considera que "infravaloró" el periodo de adaptación necesario para ambas partes.

A principios de 2025, Hamilton tuvo que aclarar la percepción de los mensajes de radio ocasionalmente ásperos entre él y el nuevo ingeniero de carrera Riccardo Adami, afirmando que no había "ningún problema" entre ellos.

Sin embargo, los continuos momentos de dureza a través de la radio han llevado a la gente a sugerir que Hamilton y Adami no han congeniado necesariamente, aunque Hamilton negó eso y sugirió que Max Verstappen era incluso más brusco con su ingeniero Gianpiero Lambiase.

Ofreciendo su punto de vista sobre la situación, Togninalli explicó que Ferrari y Hamilton podrían haber subestimado el tiempo necesario para adaptarse, pero considera que la visión que dan los medios de la situación es "mucho peor" que la relación real.

"Cambiar de piloto y cambiar de equipo, sobre todo para un piloto como Lewis, que ha pasado 10 años en el mismo equipo, tiene un cierto nivel de experiencia, es muy difícil para ambas partes, para el piloto y para el equipo", explicó Togninalli.

"Cada equipo funciona de una manera ligeramente diferente, estás acostumbrado a ciertas personas, a las cosas de una manera general. Entonces, si pones eso en contexto, y el hecho de que Lewis estaba ganando campeonatos del mundo y es obvio que este año no logramos el objetivo de luchar por el campeonato del mundo, la frustración crea esta situación".

"Creo que lo que se ve desde fuera es bastante peor de lo que es. Creo que la relación con Lewis, lo que estamos construyendo con Lewis, es extremadamente positivo".

"Ha pasado 10 años en el mismo equipo, con la misma gente, y después de 10 meses, creo que ya tenemos un vínculo muy, muy fuerte con él".

"Sin embargo, la frustración, los resultados, están creando esta imagen de nosotros mismos y de él en Ferrari, que creo que es mucho, mucho peor de lo que es en realidad".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"¿Por qué está sufriendo? Una vez más, creo que parte es la frustración, parte es como he dicho que necesitamos algún tiempo para adaptarnos el uno al otro, y tal vez los dos, el equipo y Lewis, subestimamos eso al principio. Como he dicho, no creo que la relación sea tan mala como todos ustedes piensan. Pero estoy seguro de que con el tiempo mejoraremos".

Togninalli explicó que la mayoría de los problemas de Ferrari en 2025 se derivan de las dificultades con la preparación de los neumáticos en la clasificación; mientras que el ritmo de carrera del SF-25 ha sido generalmente fuerte a lo largo del curso, las actuaciones en clasificación han sido, en el mejor de los casos, inconsistentes.

Explicó que los compuestos Pirelli de este año, más duraderos pero también más propensos al sobrecalentamiento, han dificultado el equilibrio antes de una vuelta al máximo.

"El 90% del trabajo de este año se hace en la clasificación; si sales delante, acabas delante", explicó Togninalli.

"Si sales detrás, a menos que hagas algo muy diferente a lo que haces sólo si vas último, es extremadamente difícil adelantar".

"Creo que el punto número uno es que los neumáticos este año son extremadamente sensibles a una sola vuelta. Puedes ver lo que pasó en Brasil con Verstappen, en la clasificación sprint, que estaba delante y luego 16º".

"Puedes lograr alrededor de 2-3 décimas sólo con la preparación de los neumáticos en clasificación. Ahí es donde nos hemos centrado. Ahí es donde creo que hemos mejorado. Y luego hay muchas situaciones".

"Si cogemos Las Vegas, el bolardo con Lewis nos costó la clasificación. Si lo miras, es un poco situacional. Con Charles no llegamos a la última vuelta en la Q3. Estoy seguro de que podríamos hacerlo mejor. Si congelas la Q3 dos minutos antes, era tercero".

"Creo que el factor clave son los neumáticos. Creo que todo el mundo tiene problemas con eso. Si te fijas, hay mucha variabilidad. Estamos todos en dos décimas. Así que una pequeña diferencia hace mucha diferencia. En algunas clasificaciones tenemos 10 coches en una décima", concluyó.