El sorprendente récord que Piastri jamás quiso tener en la F1

Oscar Piastri no ha logrado el título, pero sí ha establecido un nuevo récord en la Fórmula 1… aunque uno del que el piloto de McLaren F1 habría preferido prescindir. El australiano lideró el Mundial en 15 ocasiones esta temporada, es decir durante 15 GP, convirtiéndose en el piloto con más lideratos de la historia de la Fórmula 1 sin haber ganado un campeonato.

Piastri supera así a Carlos Reutemann, que hasta ahora dominaba con comodidad la lista con 13 lideratos. El argentino estuvo al frente en 1981 tras once de las quince carreras del año, pero perdió la primera posición en la última prueba a manos de Nelson Piquet, que logró el primero de sus tres títulos. Ya en 1977 y 1978, Reutemann había liderado durante una carrera en cada temporada.

En el caso de Piastri, sus 15 lideratos llegaron de forma consecutiva. El piloto de 24 años tomó el mando del campeonato por primera vez tras su victoria en la quinta carrera del año en Yeda, arrebatándoselo a su compañero Lando Norris, y no lo soltó hasta finales de octubre.

No fue hasta la vigésima carrera de la temporada, en México, cuando el futuro campeón del mundo recuperó la primera posición y la mantuvo hasta el final del año. Lo que penalizó a Piastri fue no haber podido ganar ni una sola carrera en los últimos nueve Grandes Premios de 2025. Su última victoria —más allá de los sprints— llegó en la 15ª ronda del campeonato en Zandvoort, a finales de agosto.

Si Lando Norris hubiese perdido su ventaja en la última carrera, habría acabado con ocho lideratos y se habría colocado segundo en la lista, justo detrás de Reutemann, por delante de Stirling Moss, que lideró en siete ocasiones, aunque de ello solo obtuvo cuatro subcampeonatos consecutivos y tres terceros puestos.

Entre los pilotos actuales de Fórmula 1 hay otros dos que también han llegado a lo más alto de la clasificación sin haber conseguido todavía el gran objetivo: Charles Leclerc y Valtteri Bottas, quien regresará en 2026 con Cadillac. Ambos llegaron a liderar el Mundial en cinco ocasiones.

Leclerc fue quien mejor se adaptó con Ferrari al inicio de la era del efecto suelo en 2022, ganando la primera carrera en Bahrein y también la tercera en Melbourne. Sin embargo, su liderato solo duró cinco carreras, hasta que lo perdió en España por una avería, momento en el que Max Verstappen tomó el mando para no soltarlo hasta el inicio de la temporada 2025.

Bottas ganó la carrera inaugural tanto en 2019 como en 2020, pero solo pudo defender el liderato una prueba más cada año frente a su compañero Lewis Hamilton. En 2019 llegó a recuperar el liderato tras la cuarta carrera, en Bakú, pero el resto del año Hamilton fue el hombre a batir.

