Mercedes planea reducir su número de equipos en F1 y avisa

Desde hace meses en el paddock existe la sensación de que Mercedes será el rival a batir, al menos en cuanto a motor, cuando la F1 estrene su reglamento de unidades de potencia en 2026. Además, será el fabricante con más equipos, hasta un total de cuatro, lo que plantea algunas dudas de cara al próximo curso.

Hablando en el podcast Beyond The Grid de la propia F1, preguntaron al director de Mercedes, Toto Wolff, y al director general de Mercedes AMG High Performance Powertrains, Hywel Thomas, si es mayor ventaja la suya con cuatro equipos o la de Honda, que solo suministrará a Aston Martin Racing, y el encargado de los motores contestó: "Es la pregunta del millón de dólares. Creo que hemos demostrado en el pasado que tener más de un equipo te permite obtener más datos, más información, simplemente acumulando más kilómetros. Y cuando acabas un test, tienes a todos los coches, al cuádruple de ingenieros, sentados juntos y diciendo que hay que cambiar esto o aquello, hacer esto o aquello de diferente manera".

"Eso es muy, muy beneficioso. Pero la otra cara de la moneda es que tenemos que hacer un montón de hardware y tenemos que tomar algunas decisiones antes. No estoy seguro de que tomar esas decisiones antes realmente te perjudique a veces, pero ese es el tema, y yo no tengo claro si es mejor un equipo, dos, tres o cuatro. No estoy seguro, y creo que habrá un punto de equilibrio entre medias, pero me parece que es mejor estar más cerca de cuatro escuderías que de una".

Wolff reveló que ese número puede cambiar pronto, y que ya se está hablando con Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz: "Creo que donde está nuestra mentalidad actual, también discutiendo con Ola, es que vamos a reducir la cantidad de equipos que vamos a suministrar en el próximo ciclo. Como dijo Howard, no sabemos si el punto a elegir está entre dos y tres".

"Supongo que dependerá de las nuevas reglas que surjan en el futuro: ¿serán bastante sencillas o no? ¿O qué es lo que creemos que podemos aprender suministrando más y al mismo tiempo necesitando fijar antes algunos diseños? Quiero decir, si tenemos en cuenta cuántos motores necesitamos enviar a Melbourne para todos nosotros, son 16 motores mínimo. Si eres Honda, solo cuatro o cinco. Así que eso significa plazos de entrega más largos, ciclos de producción más largos. Así que tenemos claro que en el futuro ya no serán cuatro los equipos que tengamos nosotros".

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Respecto a su papel de favoritos, Wolff recuerda que precisamente, si su motor fuera el mejor, tendrían tres rivales directos que serían sus clientes, ya que además del campeón McLaren F1 y la revelación de 2025 Williams se une a ellos el próximo año Alpine, provocando el adiós de Renault a la categoría.

"Nunca nos confiamos", dijo Wolff sobre el hecho de ser favoritos. "Somos gente que ve el vaso medio vacío, nunca medio lleno. Empieza con el enemigo en casa".

"McLaren ha sido el mejor equipo este año con una unidad de potencia Mercedes. Así que si la unidad de potencia fuera superior, cosa que nunca nos sentimos con derecho a decir, entonces tienes que ganar a Williams, tienes que ganar a McLaren y tienes que ganar a Alpine de hecho. Algunos de ellos habrán tenido más tiempo de desarrollo en el túnel de viento porque no han quedado muy bien situados en el campeonato de constructores".

De hecho Mercedes tendrá al equipo campeón (McLaren), al segundo (la propia Mercedes), al 'primero del resto' (Williams, quinta) y al último clasificado, Alpine.

"Algunos habrán llegado con innovaciones que quizás no hemos visto, etc, etc", continuó. "Así que no puedes dar nada por sentado, incluso si nuestra unidad de potencia, la unidad de potencia Mercedes, fuera la más fuerte".

"Y además de eso, esos rumores son siempre peligrosos porque alguien en algún lugar de otro equipo u otro fabricante de unidades de potencia, o proveedor de combustible pensará, 'bueno, nos gusta posicionaros en un papel de favoritos, pero nosotros vamos a llegar'. Y por eso no nos dejamos llevar por nada, por cualquier cotilleo que se haya comentado tipo lo que se habla en una peluquería".