Rosberg asegura que Hamilton quiere retirarse, pero aguanta por no perder reputación
El campeón de 2016 revela que Hamilton "querría dejarlo", pero no puede abandonar el proyecto Ferrari.
La decepcionante primera temporada de Lewis Hamilton con Ferrari—sin un solo podio y con casi cien puntos de desventaja respecto a Charles Leclerc— no solo ha alimentado rumores sobre una posible retirada, sino que ha llevado a su excompañero Nico Rosberg a realizar el análisis más duro hasta ahora: el siete veces campeón querría marcharse, pero no puede.
Rosberg, campeón del mundo en 2016 tras vencer al propio Hamilton en Mercedes, asegura que el británico está viviendo una situación límite. "Tiene un gran dilema, una encrucijada, porque estoy seguro de que le gustaría dejarlo", afirmó en declaraciones a Sky. "Es normal: no te apetece seguir así. Es cruel. Pero no puede, porque sería una pérdida total de prestigio".
Según Rosberg, Hamilton está atrapado en un proyecto del que no puede bajarse sin pagar un precio demasiado alto. "Acaba de empezar este proyecto con Ferrari. Abandonar después de una sola temporada no es posible. Está totalmente atado. No tiene otra opción que intentarlo de nuevo el año que viene. Pero también podría empeorar".
Hamilton ya respondió a sus críticos
Las palabras de Rosberg chocan frontalmente con el mensaje de Hamilton tras el GP de Abu Dabi. Aunque inicialmente había avivado los rumores al asegurar que "no piensa en el futuro", el británico dio un paso atrás días después y reafirmó su continuidad.
"Es el amor por lo que haces, el amor por las carreras", explicó ante varios medios, incluido Motorsport.com. "Recibo un apoyo increíble de la gente a mi alrededor y de mis fans". El británico incluso dejó clara su motivación: "Se trata de mantener el sueño siempre presente. Todavía tengo un sueño en mi corazón y trabajo para alcanzarlo".
En otras palabras, Hamilton no renuncia aún al título mundial con Ferrari, especialmente con el cambio de normativa de 2026, donde la Scuderia lleva meses centrada antes que sus rivales.
Otros opinan: ¿continuidad o paso al costado?
Ralf Schumacher coincide parcialmente con Rosberg, pero ofrece una salida más suave para Hamilton si el proyecto vuelve a hundirse: asumir que no ha cumplido sus expectativas y dejar paso a un talento joven como Oliver Bearman. "Podría ayudar desde fuera o asumir un rol de embajador. Sería menos arriesgado que seguir compitiendo", apuntó.
Por ahora, sin embargo, Hamilton parece firme: seguirá en 2026 con la esperanza de lograr su primer podio con Ferrari. Aun así, admite que hay aspectos de la vida en la F1 que no echará de menos. "No veo el momento de alejarme de todo esto… cada semana sesiones de fotos y demás", dijo entre risas. "Llegará un día en que no tendré que hacerlo más".
¿Quiere seguir o quiere irse?
Las declaraciones de Hamilton apuntan a continuidad. Las de Rosberg, a un deseo de abandonar. Entre ambas versiones, se abre un interrogante: ¿está Hamilton realmente motivado para seguir, o simplemente no puede permitirse dejar Ferrari después de solo un año?
El 2026, con nuevo reglamento y nuevas oportunidades, podría dar la respuesta.
