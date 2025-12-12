Helmut Marko revela que Max Verstappen es su conexión más cercana

El ya exasesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, afirmó que su relación "más íntima" con un piloto de Fórmula 1 ha sido con Max Verstappen, a quien considera que sigue mejorando incluso más.

Marko está finalizando una etapa de 25 años como principal cazatalentos de Red Bull, habiendo dirigido su programa de jóvenes pilotos desde 2001. Durante ese periodo, ayudó a promocionar a 18 pilotos a los equipos de F1 de la marca, entre ellos Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz y Verstappen.

El neerlandés no es un producto del Red Bull Junior Team como tal, ya que fue fichado por Marko y Christian Horner con la promesa de un asiento en F1 ya en 2015, con apenas 17 años y tras solo un año en monoplazas.

Pero Verstappen ha cumplido con la capacidad que se le predijo, logrando cuatro títulos mundiales, y Marko incluso cree que podría seguir teniendo potencial aún por explotar.

"La conexión fue ciertamente muy intensa, o la más íntima, no puedo decirlo con certeza", declaró el austriaco de 82 años a la emisora austríaca ORF. "Pero fue la relación más cercana que he tenido con un piloto".

"Y lo fascinante fue que con cada año que pasaba, Max Verstappen se volvía más rápido, más maduro, mejor. Y hasta el día de hoy, no puedo ver un final a este desarrollo, aunque ya sea el mejor piloto. Eso fue lo fascinante".

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

"Casi nunca tuvimos diferencias de opinión. Hubo algunas cosas tontas, especialmente al principio. Pero cuanto más éxito tenía, más simple se volvía su enfoque. Se ha vuelto mucho más tranquilo".

"Casi nunca tiene lapsos o arrebatos, que por supuesto existían al principio. Y se ha convertido en una personalidad increíble o perfecta para su edad".

Red Bull sigue creciendo en su proyecto de Fórmula 1, ya que a partir de 2026 utilizará sus propias unidades de potencia en colaboración con Ford —"eso son 2.000 personas" en total, señaló Marko.

Lea también: Fórmula 1 Red Bull y Ford anuncian la primera fecha de presentación de la F1 2026

A sus 28 años, Verstappen puede prosperar en este entorno, cree el austriaco: "Max se ha convertido en una personalidad tal que, a pesar de su relativa juventud, lidera un equipo y puede hacerlo de la manera en que lo hace".

Marko también reveló que Verstappen no asistió a la cena en la que se decidió su salida de Red Bull con el CEO deportivo Oliver Mintzlaff, y que el neerlandés recibió la noticia con pesar.

"Max también debería haber estado allí", dijo Marko. "Hubo algunos problemas con su vuelo, así que no pudo asistir".

"Lo llamé al día siguiente. No fue una conversación normal. Había cierta melancolía en el ambiente. Dijo que nunca podría haber imaginado que lograría un éxito así".

Verstappen y Red Bull son la tercera pareja más exitosa en la historia de la F1 con 71 victorias en grandes premios, solo por detrás de las 72 de Michael Schumacher con Ferrari y las 84 de Lewis Hamilton con Mercedes.