Ferrari F1 desmiente las conversaciones y la oferta a Hamilton

El director de Ferrari, Fred Vasseur, desmintió los rumores que decían que la escudería de Maranello había mantenido conversaciones con Lewis Hamilton e incluso dado un paso más con una oferta contractual. Sin embargo, el francés también admitió que a cualquier equipo le gustaría tener al británico en sus filas algún día.

A principios de esta semana surgieron especulaciones que apuntaban a una oferta de Ferrari por Hamilton de cara al futuro, un rumor también motivado por las noticias de que Charles Leclerc podría estar tentando por Mercedes.

Vasseur, que tiene una buena relación con Hamilton, ya fue su jefe de equipo en la Fórmula 3 y en la GP2 (ahora Fórmula 2), y afirma que han mantenido el contacto a lo largo de estos años.

"Como broma, podría decir que hace dos semanas enviasteis a Carlos Sainz a Audi, y hace una semana a Leclerc a Mercedes", dijo cuando se le preguntó por los rumores sobre Hamilton.

"Sabes perfectamente que a estas alturas de la temporada, cada semana tienes una historia diferente. Pero no, no vamos a enviar una oferta a Lewis Hamilton. Ni lo hemos hecho".

"No hemos tenido conversaciones tampoco. Creo que a todos los equipos de la parrilla les gustaría tener a un piloto como Hamilton en algún momento, sería una gilipollez no decir algo así".

"Y si hablé con Hamilton, durante los últimos 20 años he hablado casi cada fin de semana con él".

Cuando se le preguntó si había tenido que tranquilizar a sus los pilotos actuales de Ferrari tras salir a la luz los rumores sobre Hamilton, Vasseur volvió a reírse de ello: "No tuvieron que tranquilizarme la semana pasada cuando les enviaste a Sauber (Audi), o a Charles a Mercedes", dijo.

"No vinieron a verme para decirme 'Fred, no te preocupes, no es verdad'. Estamos acostumbrados, y sabemos que cada semana tendremos un nuevo rumor, sólo estamos centrados en el trabajo".

Vasseur también admitió que no tenían prisa por ampliar los contratos actuales de Leclerc o Carlos Sainz: "No, porque como os dije la semana pasada o la otra, lo más importante para nosotros es seguir centrados en el desarrollo y en la temporada actual".

"En un par de meses tendremos una discusión sobre el futuro, y será el momento de hablar de ello".

"No quería hablar con ellos sobre una posible ampliación y no he cambiado de opinión. Lo más importante es intentar dar un paso adelante para poder competir con Red Bull y vamos a seguir centrados en eso".

Y añadió: "Nosotros llegamos a un acuerdo para hablar sobre los contratos más adelante y no quiero cambiar porque tengamos rumores de que Lewis podría venir o Charles podría irse, o Carlos podría irse. Estamos haciendo nuestro trabajo internamente y seguiré centrado en el plan", concluyó.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!