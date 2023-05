Lo que las mejoras de Ferrari F1 revelan sobre su plan para 2023

En lugar de intentar recortar un claro déficit de rendimiento entre su coche y el de Red Bull como suele suceder, en Ferrari han tenido que trabajar para entender por qué están tan cerca de sus rivales en la clasificación y tan lejos en la carrera.

No hay una respuesta rápida, ya que no es algo tan simple como en el caso de Mercedes, que se han dado cuenta de que su concepto no funciona ni funcionará y ya han tomado otra dirección.

Por eso, hasta ahora, sólo hemos visto algunas pequeñas modificaciones en el SF-23, que han sido suficientes como para ofrecer algunas pistas sobre cuál es el pensamiento de los ingenieros de Maranello en estos momentos.

Mientras el equipo estaba trabajando en una nueva suspensión trasera que se introducirá en el Gran Premio de España, en la última cita de Miami, Ferrari estrenó un suelo y un difusor renovado, con numerosos cambios en tofo su conjunto.

Las actualizaciones de Ferrari en Miami: Explicados los detalles de la primera actualización de Ferrari F1 en 2023

El equipo italiano introdujo varios cambios en la geometría del borde de ataque del suelo y eliminó la sección exterior más inclinada (flechas azules, imagen superior izquierda) en favor de una caída menos pronunciada en su unión con la valla exterior.

El resultado ha sido un abombamiento más notable en la parte trasera de la valla en la sección de rampa que desciende hacia el suelo (resaltado en amarillo). En consecuencia, Ferrari también modificó la forma y la altura del borde de salida de la valla del suelo por delante de ésta.

El cambio de curvatura influye en el comportamiento del flujo de aire en la parte superior del suelo. Pero, lo que quizá sea más importante, también modifica el espacio que queda disponible en el subsuelo, por lo que es bastante probable que en un futuro no muy lejano también optimicen la forma de las vallas del suelo para potenciar aún más su efecto.

En respuesta a los cambios mencionados, también se modificaron los contornos de las superficies de los bordes del suelo. La sección enrollada hacia arriba, los cortes y la sección que se estrecha hacia el neumático trasero fueron cuidadosamente rediseñadas para aprovechar los cambios que llegarán en las próximas citas, mientras que también tuvieron en cuenta los problemas que generan las salpicaduras de los neumáticos.

Detalle del nuevo suelo del Ferrari SF-23, comparación con el de 2022

Resulta interesante que, mientras algunos de los rivales de Ferrari han realizado grandes cambios en esa zona del coche y han adoptado el diseño del alerón y del borde externo que tenía la escudería de Maranello en las primeras fases de la temporada pasada, éstos no han vuelto atrás.

En su lugar, Ferrari ha mantenido la idea que siguieron durante la temporada 2022, pero adaptadas a los cambios del reglamento técnico impuestos a los equipos esta temporada.

En ese sentido, parece que los italianos prefieren una plataforma más benigna en lugar de una que persiga el máximo rendimiento a riesgo de una mayor falta de consistencia.

Si nos fijamos en los cambios introducidos en el suelo y el difusor, está claro que el equipo da prioridad a seguir mejorando el equilibrio del SF-23 para ofrecer a sus pilotos una mayor estabilidad aerodinámica en las curvas de baja, media y alta velocidad.

Para aprovechar los cambios ya realizados en el suelo, Ferrari también realizó sutiles modificaciones en el difusor, ya que alteraron la forma de la sección central de cola de barco y extendieron la quilla hacia atrás, en una línea similar a una de las mejoras que ya introdujeron durante el curso de 2022.

Difusor del Ferrari SF-23

Y, si bien es cierto que hay un montón de cambios visibles para nosotros, siempre hay un área de intriga y duda cuando se trata de actualizaciones del suelo: los bajos.

Desafortunadamente, no podemos ver si se ha realizado algún cambio importante en la zona baja del monoplaza, pero dada la magnitud de las otras alteraciones, sería comprensible que el equipo hubiera realizado alguna que otra optimización también en ese aspecto.

