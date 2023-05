Fernando Alonso ha logrado cuatro terceros puestos en las cinco carreras que van de 2023, pero el español no ha sido capaz de ponerse a la altura del dominante equipo Red Bull.

Sin embargo, se cree que el paquete de alta carga aerodinámica requerido para el GP de Mónaco de Fórmula 1 jugará a favor de los AMR23, y que los coches verdes estarán en posición de luchar por la cabeza.

"Sí", dijo Mike Krack cuando se le preguntó si el equipo está compitiendo por una victoria este fin de semana. "Estaría bien decir que sí y hacerlo. Todos tenemos grandes esperanzas en Mónaco con nuestros dos pilotos, tenemos un gran coche. En el simulador todos estaban muy ilusionados.

"Pero no hay que olvidar la competencia. Es cierto que aquí no hay tantas rectas. También es cierto que no hemos visto un Red Bull, o un Ferrari, o un Mercedes en configuración de alta carga aerodinámica, porque hasta ahora no teníamos una pista de esas características]. Así que creo que sería fácil decir: 'Ah, vamos a estar fácilmente delante'. No creo que sea tan fácil. Creo que tendremos que estar al 100 por 100 todo el tiempo".

A la pregunta de si Mónaco era la mejor oportunidad del equipo en lo que va de año, respondió: "Hay muchas cosas que pueden salir mal por nuestra parte, por parte de cualquiera. Así que creo que tenemos que respetar, en primer lugar, lo dura que es la competición en la F1, el alto nivel de nuestros rivales o competidores aquí".

"Hace doce meses no hablábamos de ganar en Mónaco. Así que creo que nunca debemos olvidar de dónde venimos y mantener la cabeza baja y trabajar duro, y luego ver dónde acabamos".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Foto: Michael Potts / Motorsport Images

"Hacer predicciones es fácil, pero luego fallar en ellas puede pasar muy rápido. Así que hemos visto que hemos intentado hacerlo al revés. Creo que tenemos que mirar a las estrellas, pero mantener los pies en el suelo y trabajar duro. Y tenemos que estar al 100% mínimo para conseguir un buen resultado este fin de semana. Si es mejor que los podios que ya hemos hecho nos encantaría conseguirlo, pero será difícil".

Krack también confirmó que algunos elementos del paquete de mejoras previsto para Imola estarán en los coches en Mónaco, pero otros se han pospuesto para la próxima carrera en España. "Está un poco dividido", dijo. "Las mejoras de Imola, las que tienen sentido, las mantuvimos en el coche para aquí.

"Hay una o dos partes que llevamos a Barcelona, porque no tiene sentido traerlas aquí. Pero sí, es un enfoque dividido. Así que tendremos algunas actualizaciones aquí y otras en España. Y tendremos algunas más después de eso", finalizó.