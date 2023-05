De Vries no se sorprende por los rumores sobre su continuidad en la F1

Nyck de Vries, campeón de la Fórmula 2 y de la Fórmula E, se encuentra en la última posición del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 en 2023, empatado a puntos con Logan Sargeant, también recién llegado a Williams, ya que ambos no han podido sumar ningún punto después de cinco grandes premios.

Cuando algunos se fijaron en que, a principios de este mes, el tercer piloto de Red Bull y ganador de ocho grandes premios, Daniel Ricciardo, se sometió a la habitual prueba del asiento con AlphaTauri, empezaron a surgir informaciones sobre el futuro del neerlandés.

El asesor deportivo de Red Bull, Helmut Marko, habría fijado el Gran Premio de España del próximo mes (2 al 4 de junio) como fecha límite para ver una mejora notable de de Vries, pero esto se produjo antes de la cancelación del GP de Emilia Romagna, afectado por las inundaciones.

En declaraciones previas a la carrera de Mónaco de este fin de semana, De Vries abordó las especulaciones sobre la seguridad de su puesto en la parrilla y admitió que no era un "shock" escuchar estos rumores.

"Sí [me siento seguro en mi asiento]. Además, no es un shock para mí", dijo. "Es normal. Es esta industria. Siempre ha sido así en Red Bull y en la Fórmula 1. Creo sinceramente que no es diferente que a principios de temporada".

"Siempre tienes que rendir, siempre tienes que darlo todo. Ha sido así durante toda mi carrera. Como piloto, siempre luchas por sobrevivir y tienes que rendir para seguir adelante con éxito. Es normal".

Nyck de Vries, AlphaTauri Foto de: Red Bull Content Pool

De Vries añadió que trató de evitar las noticias, pero que se filtraron mensajes sobre su futuro. El piloto se negó a aceptar la idea de una mayor presión, y reconoció que la mayor audiencia de la F1 era la culpable del mayor juicio de su posición en AlphaTauri.

"Sinceramente, creo que no hay más presión que en cualquier otro momento. En realidad, la única diferencia en la Fórmula 1 es que hay mucho más ruido alrededor. Especialmente cuando hay un pequeño hueco [en la parrilla], hay más especulación y conversaciones. Esa es probablemente la mayor diferencia con respecto a cualquier otro campeonato. Pero cuando se trata del trabajo, todo el mundo tiene que hacerlo y rendir", añadió.

De Vries se ha visto perjudicado por los incidentes. En la sesión de clasificación de Azerbaiyán, sufrió una salida de pista para posteriormente chocarse contra el muro y retirarse de la carrera. También tuvo un accidente con Lando Norris en Miami.

Pero el piloto no eludió estos errores: "Definitivamente creo que cometí demasiados errores. Lo admito abiertamente. También creo que el ritmo ha sido fuerte en varios momentos y eso me anima y me da confianza. Pero no he sido capaz de ejecutar al final y juntarlo todo. Aunque la velocidad ha estado ahí", finalizó.