Aston Martin F1 no ve razones para que Alonso no siga en 2026

Recientemente, Aston Martin y Honda confirmaron su unión a partir de la temporada 2026 (cuando se inaugurará el nuevo reglamente de unidades de potencia) como equipo y motorista y una de las grandes dudas que surgió es si Fernando Alonso todavía seguirá en la máxima categoría para entonces y si lo haría con el equipo de color verde.

Hablando sobre ello en la previa del Gran Premio de Mónaco, Mike Krack, director de la escudería británica, aseguró que su idea y la del equipo en estos momentos es la de que el piloto asturiano lidere el proyecto de Aston Martin - Honda a partir de 2026.

"Creo que no hay razón para pensar que no debería estar con nosotros, en el coche, en 2026. Quiero decir, no puedo ver ni una sola razón por la que no lo sea así". explicó el del equipo de Silverstone.

Después de todo lo sucedido, con incontables encontronazos entre Alonso y Honda en la época de McLaren, muchos pensaban que los japoneses no querían trabajar junto al bicampeón español, pero eso quedó desmentido por los altos cargos del fabricante el día del anuncio.

Mike Krack, en respuesta a esos rumores, reconoció que el asturiano no había participado ni había tenido nada que ver en las conversaciones con Honda, pero que siempre estuvo informado de lo sucedido, ya que su opinión y la del resto del equipo es muy importante para Aston Martin.

"Fernando no participó en la discusión, pero siempre se le mantuvo informado. Queríamos saber sus pensamientos, queríamos saber sus opiniones, como lo hacemos con todos los temas, porque él es un miembro clave del equipo al igual que Lance Stroll".

"Tenemos una muy buena relación con nuestros pilotos, es algo que puedes ver cuando escuchas las radios. Así que ambos están siempre involucrados en todo lo que hacemos".

"Y tenemos la suerte de tener también a Pedro de la Rosa, por ejemplo, que también tiene muchas relaciones. Creo que, en general, tenemos un equipo muy fuerte. Y no decimos que los pilotos hacen tal o los ingenieros hacen tal. Nosotros somos un gran grupo donde cuenta la opinión de todos", finalizó Mike Krack, jefe de equipo de la estructura británica que en estos momentos ocupa la segunda posición de la clasificación de constructores de la F1 en 2023.

