Ferrari copia una idea de Alpine y la lleva al extremo en Barcelona

Ferrari quiere reaccionar de inmediato después de confirmar, lamentablemente, en Montecarlo que tampoco en circuitos lentos dispone del mejor monoplaza de la parrilla, tras sufrir la clara superioridad de Mercedes. Por ello, la escudería de Maranello lleva a Barcelona el segundo paquete de actualizaciones aprobado por el equipo técnico dirigido por Loïc Serra, después del introducido en Miami, que ofreció resultados dispares.

En el SF-26, el elemento más visible, al menos por ahora, es el alerón delantero, que ha sido modificado en la zona exterior de las placas laterales. En el túnel de viento, Diego Tondi y Franck Sanchez han trabajado para mejorar el efecto outwash de los flujos de aire que son empujados y canalizados hacia el exterior de la rueda delantera, con el objetivo de optimizar el comportamiento del aire que recorre la carrocería del Ferrari.

Así, en la parte superior del alerón ha aparecido lo que los ingleses denominan diveplane, es decir, un pequeño flap anclado en la zona exterior y superior de la placa lateral. Ferrari es el último de los equipos punteros en adoptar esta solución, pero resulta interesante observar cómo el diseño de este elemento presenta una forma recortada y estilizada, fruto de un minucioso trabajo de microaerodinámica.

Tampoco pasa desapercibida la aparición de un segundo pequeño desviador de flujo en el borde de salida del footplate, destinado a reforzar el efecto outwash. Sin embargo, el aspecto más interesante está oculto bajo el alerón delantero: para aumentar la carga aerodinámica en el tren delantero han aparecido nada menos que cuatro canalizadores de flujo, cada uno con una forma y longitud diferentes, con la intención de generar carga simulando una especie de canales Venturi.

Alpine A526, dettaglio tecnico del deviatore di flusso sotto all'ala anteriore Foto di: AG Photo

Se trata de un concepto que, una vez más, fue introducido de forma primitiva por Alpine y que en Maranello han llevado a un nivel mucho más extremo, quizás recuperando ideas de épocas de su propia historia, cuando Ferrari dominaba la Fórmula 1.

Dado que el SF-26 es capaz de generar una gran carga aerodinámica en la parte trasera gracias al sistema FTM, es decir, el perfil que aprovecha el soplado de los gases de escape para aumentar tanto la extracción de aire del difusor como la eficiencia del plano principal del alerón trasero, se ha considerado necesario introducir una solución compensatoria en la parte delantera para mejorar el equilibrio general del coche.