Ferrari escucha a Leclerc tras sus críticas en Mónaco y cambia sus frenos en Barcelona

Charles Leclerc probará discos y pastillas de freno de Carbon Industries durante el fin de semana de Barcelona. La información, recabada por Motorsport.com, no llega como una sorpresa, aunque hasta ahora las fuentes oficiales no habían dado ninguna indicación al respecto. La decisión de alinear a Leclerc con las elecciones técnicas adoptadas en el monoplaza de Lewis Hamilton se ha vuelto inevitable tras lo sucedido después de la carrera de Montecarlo.

Al término del Gran Premio de Mónaco, Leclerc rompió su silencio al señalar que su escasa confianza en los frenos fue la causa del accidente que protagonizó a catorce vueltas del final de la carrera. Fueron unas declaraciones contundentes por parte de Charles, que provocaron la reacción de Brembo, señalada por el monegasco aunque sin mencionarla de forma explícita.

En los días posteriores se ha hablado mucho sobre las palabras de Leclerc. Algunos miembros del paddock las consideraron excesivas, mientras que otros las interpretaron como la señal de un malestar que el piloto llevaba tiempo arrastrando.

Una situación que, desde un punto de vista estrictamente deportivo, no supondría un caso especialmente delicado, pero que inevitablemente adquiere otra dimensión si se tiene en cuenta la histórica relación entre Ferrari y Brembo, una asociación de enorme importancia especialmente en el ámbito de los vehículos de calle.

Sin embargo, Leclerc necesita comprobar todas las soluciones posibles. Un piloto siempre busca disponer del material que considera más adecuado para sus necesidades, y es comprensible que quiera evaluar en pista las diferencias de sensaciones entre dos proveedores que fabrican componentes similares.

Como ya se ha señalado en varias ocasiones, no se trata de una cuestión de calidad del producto, sino de compatibilidad con el estilo de conducción y con las sensaciones que busca el piloto. En el paddock hay quienes jamás renunciarían a los discos Brembo y quienes, por el contrario, llevan años confiando plenamente en Carbon Industries.

Además, Leclerc cuenta con una circunstancia favorable. Dentro del programa de sesiones de FP1 reservadas para pilotos jóvenes, la de Barcelona —en la que Dino Beganovic pilotará el Ferrari— ha sido asignada al monoplaza de Hamilton. De esta manera, Charles dispondrá de la sesión completa para realizar todas las comprobaciones que desea, recopilando información valiosa ya desde los primeros compases del fin de semana.

Después llegará el veredicto. Si las sensaciones son positivas, Leclerc continuará el fin de semana y las siguientes citas del calendario utilizando el material de Carbon Industries. En caso contrario, volverá a la configuración empleada hasta ahora y deberá buscar, junto a sus ingenieros, otras soluciones para recuperar el tacto y la confianza que considera indispensables para rendir al máximo nivel.