A qué horas son los libres 1 y 2 del GP de Barcelona-Catalunya de F1 y cómo verlos

Barcelona-. La Fórmula 1 vuelve a rugir en España. Este viernes 12 de junio se dará el pistoletazo de salida al Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del fin de semana (la FP1 y la FP2). Los equipos aprovecharán uno de los circuitos más completos y representativos del calendario para probar evoluciones, comparar configuraciones y empezar a sacar conclusiones sobre el verdadero rendimiento de sus monoplazas. Además, comenzaremos a descubrir si Mercedes puede mantener su dominio o si Ferrari, McLaren y Red Bull están más cerca de lo que mostraron en las últimas carreras.

A continuación, apunta bien todos los horarios de la jornada del viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya para no perderte nada y cómo puedes ver toda la acción en España... ¡GRATIS!.

¿A qué hora son los Entrenamientos Libres 1 (FP1) del GP de Barcelona-Catalunya 2026?

A qué hora son los Libres 1 de F1 del GP de Barcelona-Catalunya en España: Viernes 12 de junio a las 13:30h

La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 arrancará a las 13:30h y tendrá una duración prevista de 60 minutos, como marca el reglamento de la Fórmula 1.

Barcelona es uno de los circuitos más utilizados por los equipos para analizar el comportamiento real de sus coches. Sus curvas rápidas, frenadas exigentes y largas zonas de aceleración convierten la FP1 en una sesión especialmente importante para recopilar datos y evaluar las primeras sensaciones del fin de semana.

Como siempre, si aparece una bandera roja durante la sesión, el cronómetro seguirá corriendo, por lo que los equipos deberán gestionar cuidadosamente su programa de trabajo para completar todas las pruebas previstas.

En México, los aficionados que esperaban ver a Sergio Pérez no podrán hacerlo en estos Libres 1, ya que Cadillac cederá su monoplaza a Colton Herta. Para seguir la sesión deberán conectarse a partir de las 05:30h de la madrugada. Mientras tanto, en Argentina, donde la atención estará centrada en Franco Colapinto y Alpine, el semáforo se pondrá en verde a las 08:30h.

¿A qué hora son los Entrenamientos Libres 2 (FP2) del GP de Barcelona-Catalunya 2026?

A qué hora son los Libres 2 de F1 del GP de Barcelona-Catalunya en España: Viernes 12 de junio a las 17:00h

Los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona-Catalunya comenzarán a las 17:00h, una franja horaria que permitirá a los equipos trabajar con temperaturas algo más cercanas a las que podrían encontrarse durante la clasificación del sábado.

La FP2 suele ser una de las sesiones más relevantes de todo el fin de semana. Es el momento en el que los equipos realizan simulaciones de clasificación, pruebas de ritmo de carrera y comparativas de neumáticos, por lo que suele ofrecer las primeras pistas fiables sobre la jerarquía real de la parrilla. La bandera a cuadros está prevista para las 18:00h, tras una hora de actividad ininterrumpida en Montmeló.

En Latinoamérica, la sesión arrancará a las 09:00h en México y a las 12:00h en Argentina, horarios mucho más cómodos para seguir toda la acción del viernes.

Además de la F1...: FIA F2 Horarios de la F2 y F3 en Barcelona y cómo verlo (¡gratis!)

Cómo ver por la tele los entrenamientos libres del GP de Barcelona-Catalunya 2026 en España

Cómo ver por TV los Libres 1 y Libres 2 del GP de Barcelona-Catalunya en España: DAZN F1, Mediaset y Esport3

Los aficionados españoles tendrán varias opciones para seguir los entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026. La cobertura completa estará disponible en DAZN F1, tanto a través de la propia plataforma como mediante Movistar Plus+ para los usuarios que tengan contratado el canal.

Además, al tratarse de la cita española del calendario, DAZN ofrecerá gratuitamente el evento para los usuarios registrados en su plataforma, mientras que Mediaset también emitirá contenidos del fin de semana y la carrera en abierto para toda España.

Por su parte, los aficionados catalanes contarán con una cobertura especial gracias a TV3, mientras que los entrenamientos libres podrán seguirse a través de Esport3.

Y, por supuesto, en Motorsport.com España podrás seguir los Libres 1 y Libres 2 mediante nuestro Live Timing en directo, con comentarios vuelta a vuelta, resultados al instante, análisis, declaraciones, fotografías y toda la información que vaya llegando desde el Circuit de Barcelona-Catalunya.

¿Qué pilotos participarán en los Libres 1 del GP de Barcelona-Catalunya 2026?

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya suele ser una de las citas favoritas de los equipos para cumplir con la normativa que obliga a dar oportunidades a pilotos novatos durante la temporada.

Al ser un circuito muy conocido por ingenieros y pilotos, varias escuderías aprovecharán la FP1 para completar parte de las sesiones obligatorias para rookies, permitiendo que jóvenes talentos sumen kilómetros en un fin de semana oficial de Fórmula 1.

Estos serán los cambios previstos para los Entrenamientos Libres 1:

Además del debut de varios jóvenes talentos, todas las miradas estarán puestas en cómo responden los equipos a las últimas evoluciones introducidas en sus monoplazas y en si alguien puede frenar el espectacular inicio de temporada de Andrea Kimi Antonelli.

¿Por qué son tan importantes los entrenamientos libres en Barcelona?

Pocos circuitos tienen tanta relevancia técnica como el Circuit de Barcelona-Catalunya. Durante décadas fue la sede habitual de los test de pretemporada y todavía hoy sigue siendo considerado uno de los mejores escenarios para medir el rendimiento real de un coche de Fórmula 1.

Sus curvas rápidas, las zonas de tracción, las frenadas fuertes y la variedad de sectores obligan a los equipos a encontrar un equilibrio perfecto entre carga aerodinámica, velocidad punta y gestión de neumáticos.

Por ello, los entrenamientos libres del GP de Barcelona-Catalunya suelen ofrecer una imagen mucho más representativa de la competitividad real de cada equipo que otras citas disputadas en circuitos urbanos. Las primeras respuestas comenzarán a llegar este viernes en Montmeló.

Así llega el Mundial de F1 2026 al GP de Barcelona-Catalunya

Clasificación del Mundial de pilotos de F1 2026 (pulsa aquí para verla completa):

Clasificación del Mundial de constructores:

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 244 2 Ferrari 165 3 McLaren 118 4 Red Bull 72 5 Alpine 41 6 Racing Bulls 39 7 Haas F1 21 8 Williams 11 9 Audi 2 10 Cadillac 1 11 Aston Martin