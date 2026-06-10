Vasseur avisa: Ferrari progresa, pero aún está lejos de su techo

Montecarlo ya es historia. El paddock de la Fórmula 1 pone ahora rumbo a Barcelona para la primera de las dos carreras en territorio español. La cita de Montmeló pasa a denominarse oficialmente Gran Premio de Barcelona-Catalunya, mientras que el nuevo circuito Madring heredará más adelante el nombre de Gran Premio de España.

El calendario de carreras consecutivas permite a Ferrari pasar página e intentar dejar atrás los problemas sufridos en el Principado, que impidieron que el SF-26 pudiera luchar por la victoria como parecía razonable esperar.

Fred Vasseur no ofreció ninguna explicación sobre los problemas que sufrió Charles Leclerc —el monegasco se estrelló con fuerza en Antony Noghès tras la reanudación posterior a la bandera roja— y prefirió centrar su atención en la próxima cita.

El francés hace un balance positivo de las dos últimas carreras: "Llegamos a Barcelona después de dos fines de semana en los que hemos mostrado señales alentadoras en términos de competitividad".

"En Mónaco y Canadá conseguimos buenos resultados, pero sabemos que todavía queda mucho trabajo por hacer y que debemos seguir concentrándonos en nosotros mismos. Como siempre, nuestro objetivo será maximizar nuestro potencial y continuar progresando".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Erik Junius

El dirigente francés puede apoyarse en la segunda posición de Lewis Hamilton en el Mundial de Pilotos, lograda gracias a su segundo puesto tras Andrea Kimi Antonelli en Montecarlo. Ferrari también ha aprovechado los problemas de Red Bull y Mercedes para consolidarse en la segunda posición del Campeonato de Constructores.

Sin embargo, quizá el director del equipo debería prestar más atención al verdadero nivel competitivo de sus rivales que a centrarse exclusivamente en el trabajo que se desarrolla dentro de la Gestione Sportiva.

Ferrari llegó a Mónaco como la gran favorita, e incluso hubo quien apostó por un doblete de los SF-26. Pero, una vez más, la lista de victorias perdidas se amplió, ya que el joven talento de Bolonia acabó con todas las aspiraciones del Cavallino Rampante.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Para Barcelona, la Scuderia llevará una actualización aerodinámica, mientras que en Austria debutará el primer paquete de modificaciones en el motor 067/6 permitido por el sistema ADUO. La pregunta es si esos avances técnicos serán suficientes para desafiar a Mercedes y empezar a obtener beneficios reales de la batalla por el desarrollo.

Montmeló será una auténtica prueba de fuego para medir las aspiraciones de Ferrari. Además, es muy probable que el decepcionado Leclerc adopte también los discos de freno de Carbon Industries que ya utiliza Hamilton, aunque eso no bastará para eliminar por completo los problemas que condicionaron el rendimiento del monegasco.

Las primeras respuestas llegarán este mismo viernes, cuando Ferrari pueda compararse directamente con sus rivales en pista.