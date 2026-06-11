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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Mónaco-Barcelona: el desafío logístico que pone contra las cuerdas a la F1

El back-to-back más exigente del Mundial pone al límite la logística de los equipos. Entre horarios estrictos, retrasos en el transporte y montajes de última hora, en el paddock de Barcelona ya ha comenzado una carrera contrarreloj.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Editado:
Hospitality

Mientras se espera el inicio de la actividad en pista, en el paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya ya ha comenzado otra carrera. Una vez finalizado el Gran Premio de Mónaco, para los responsables logísticos de los equipos encargados de gestionar las hospitalities arrancó un auténtico desafío contra el reloj.

El back-to-back Mónaco-Barcelona (término que designa dos Grandes Premios disputados con solo siete días de diferencia) siempre ha sido uno de los más temidos, ya que a los reducidos tiempos para desmontar, transportar y volver a montar las estructuras —poco más de 72 horas— se suman las complejidades específicas del paddock de Montecarlo.

Las propias operaciones de desmontaje ya resultan complicadas debido al espacio extremadamente limitado, pero la auténtica pesadilla llega durante la carga del material en los camiones articulados. Cada equipo dispone de una franja horaria muy concreta para acceder al paddock con sus vehículos, y perder ese turno implica inevitablemente acabar al final de la cola.

Esta mañana, en el paddock de Barcelona, algunas hospitalities mostraban un retraso evidente respecto al calendario previsto, especialmente las de McLaren y Audi. El material llegó a destino, pero con varias horas de retraso sobre los planes iniciales.

En algunos casos, los equipos han optado por reforzar los grupos de montaje recurriendo incluso a personal local, aunque aun así será necesaria una larga noche de trabajo para llegar a tiempo a la apertura oficial de las actividades del fin de semana, prevista para mañana por la mañana.

L'Hospitality Red Bull a Barcellona: hanno usato la seconda che non è quella di Monte Carlo

Foto de: Roberto Chinchero

Mercedes también se ha visto obligada a hacer horas extra, en parte debido a que contaba con uno de los últimos turnos disponibles para abandonar el paddock de Montecarlo. Algunas escuderías, entre ellas precisamente la de Brackley, disponen de más de una unidad de hospitality.

En el caso de Red Bull no se registró ninguna incidencia destacable: mientras un equipo desmontaba la imponente estructura utilizada en el Principado, otro ya estaba terminando de montar una unidad gemela en el paddock del Circuit de Catalunya.

Mercedes podría haber seguido la misma estrategia, pero la segunda unidad de la que dispone es más pequeña que la principal utilizada en Mónaco. Por ello, el equipo prefirió trasladar íntegramente la estructura desde el Principado hasta Barcelona. Una decisión que, según algunos comentarios en el paddock, también habría estado motivada por el deseo de no presentarse con una hospitality menos impresionante que las que McLaren y Audi han estrenado recientemente.
 

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