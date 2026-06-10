Pirelli F1 anuncia los neumáticos para Silverstone y Austria

Al borde del inicio del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 2026, Pirelli ha anunciado este miércoles los neumáticos que llevará a otras dos citas del calendario que se celebrarán durante este verano en Europa. Nos referimos a los grandes premios de Austria y Gran Bretaña, que se celebrarán respectivamente en el Red Bull Ring y en Silverstone. En estas dos pruebas, se utilizará la gama Pirelli para este curso al completo.

En cuanto al circuito propiedad de Red Bull que acogerá el Gran Premio de Austria, la selección realizada por la fábrica italiana es la más blanda posible. Así pues, veremos en acción los C3, que se considerarán los duros, los C4 (medios) y los C5 (blandos).

El Red Bull Ring es el circuito con menos curvas y con el tiempo de vuelta más bajo de todos los que figuran en el calendario del campeonato del mundo. Las bruscas frenadas y las aceleraciones determinadas por la propia pista hacen que los neumáticos estén sujetos a un desgaste de origen ante todo térmico, pero sin que los ejes se vean sometidos a elevadas fuerzas laterales. El desgaste, con todo, no es un factor determinante, pese a que el asfalto es antiguo y presenta un alto nivel de rugosidad.

Para Silverstone, por el contrario, en el histórico circuito que acoge el Gran Premio de Gran Bretaña, se utilizarán las tres compuestos más duros. Esto significa que Pirelli llevará al Reino Unido las gomas C1, que se considerarán las duros, las C2 (neumáticos medios) y las C3 (blandos).

El fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña tendrá este año el formato al sprint. El circuito de Silverstone es uno de los más largos del Mundial, y se caracteriza por curvas recorridas a alta velocidad que generan fuerzas laterales muy elevadas, similares a las que se registran en Suzuka y Spa-Francorchamps.

En consecuencia, el eje delantero es el más sometido a esfuerzo, y el neumático izquierdo es el más propenso al desgaste debido al predominio de curvas de derechas. Pirelli será el patrocinador principal del fin de semana de carrera, al igual que lo será para el Gran Premio de Italia, asociando su nombre a las dos carreras históricas con mayor número de ediciones en el campeonato de Fórmula 1.