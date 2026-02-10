Ferrari busca evaluar el motor ya usado en Barcelona en el primer test de Bahrein

Ferrari utilizará en los test de Bahrein la misma unidad de potencia que se montó en el SF-26 durante las pruebas privadas en Barcelona, ya que la escudería quiere descubrir cuál es la fiabilidad del 067/6 y los ingenieros de motores dirigidos por Enrico Gualtieri no tienen ninguna intención de usar un segundo motor para la primera de las dos sesiones programadas en Sakhir a partir de este miércoles.

De hecho, si se cumplen los planes, es fácil pensar que el equipo de Maranello pueda completar todos los test de pretemporada con un solo motor, aunque las normas de los ensayos no imponen restricciones a los equipos, como sí ocurrirá durante la temporada.

Con la nueva genealogía de propulsores (el 50 % de la potencia proviene del 6 cilindros endotérmico y el otro 50 % del motor generador eléctrico), la FIA ha decidido también alargar su vida útil: hasta 2025, de hecho, cada piloto podía disponer de cuatro unidades de potencia, mientras que en 2026, con solo tres motores disponibles, la duración estimada será de ocho grandes premios.

Por lo tanto, es evidente que la fiabilidad será un tema fundamental para quienes aspiran a conseguir resultados importantes al inicio de la era de los monoplazas ágiles.

Precisamente en Sakhir se reunirá la Comisión de la Fórmula 1 para debatir la propuesta del PUAC (Power Unit Advisory Committee) y modificar la forma de medir la relación de compresión por parte de la FIA, que ya no se realizará a temperatura ambiente, sino con el motor en caliente.

Y, si el PUAC solo consistía en los fabricantes de unidades de potencia, en la Comisión de Motores de la F1 también estarán representados los equipos, por lo que las relaciones de fuerza podrían cambiar y no es seguro que la propuesta de la mayoría de los fabricantes (Honda, Ferrari, Audi, a los que se ha sumado Red Bull) para bloquear la micro cámara de combustión adicional de Mercedes tenga éxito.

El papel de la FIA será muy importante en la fase de debate, ya que fue precisamente Vincent Pereme, el experto en propulsores, quien dio el visto bueno a la solución. Llegar a una resolución para la polémica de los motores permitiría dar por iniciado el mundial de 2026 evitando que haya reclamaciones ya al término de la primera carrera del curso en Australia.

En Ferrari hay ganas de descubrir cuál es el potencial real del 067/6 en las primeras tres jornadas de test en Bahrein. Y, por el momento, eso es lo que más importa...