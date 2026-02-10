Ir al contenido principal

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
McLaren F1 y Williams, en pista antes del test de Bahrein con un filming day

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1

WEC
WEC
La campeona de la F1 Academy oficializa su regreso a la resistencia para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Peculiar selección de neumáticos de Pirelli para los test de F1 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de McLaren para la F1 2026
¿Qué pilotos estarán este miércoles en el test de F1 2026 en Bahrein?

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
Horarios de las 500 Millas de Daytona de la NASCAR 2026 y cómo ver en TV
Noticias
Fórmula 1

Ferrari busca evaluar el motor ya usado en Barcelona en el primer test de Bahrein

Ferrari quiere evaluar su nuevo motor 067/6 tras los buenos resultados de Barcelona. El SF-26 montará en Sakhir la misma unidad de potencia para evaluar su potencia y fiabilidad.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Ferrari utilizará en los test de Bahrein la misma unidad de potencia que se montó en el SF-26 durante las pruebas privadas en Barcelona, ya que la escudería quiere descubrir cuál es la fiabilidad del 067/6 y los ingenieros de motores dirigidos por Enrico Gualtieri no tienen ninguna intención de usar un segundo motor para la primera de las dos sesiones programadas en Sakhir a partir de este miércoles. 

De hecho, si se cumplen los planes, es fácil pensar que el equipo de Maranello pueda completar todos los test de pretemporada con un solo motor, aunque las normas de los ensayos no imponen restricciones a los equipos, como sí ocurrirá durante la temporada.

Con la nueva genealogía de propulsores (el 50 % de la potencia proviene del 6 cilindros endotérmico y el otro 50 % del motor generador eléctrico), la FIA ha decidido también alargar su vida útil: hasta 2025, de hecho, cada piloto podía disponer de cuatro unidades de potencia, mientras que en 2026, con solo tres motores disponibles, la duración estimada será de ocho grandes premios.

Por lo tanto, es evidente que la fiabilidad será un tema fundamental para quienes aspiran a conseguir resultados importantes al inicio de la era de los monoplazas ágiles

Apunta:

Precisamente en Sakhir se reunirá la Comisión de la Fórmula 1 para debatir la propuesta del PUAC (Power Unit Advisory Committee) y modificar la forma de medir la relación de compresión por parte de la FIA, que ya no se realizará a temperatura ambiente, sino con el motor en caliente.  

Y, si el PUAC solo consistía en los fabricantes de unidades de potencia, en la Comisión de Motores de la F1 también estarán representados los equipos, por lo que las relaciones de fuerza podrían cambiar y no es seguro que la propuesta de la mayoría de los fabricantes (Honda, Ferrari, Audi, a los que se ha sumado Red Bull) para bloquear la micro cámara de combustión adicional de Mercedes tenga éxito.  

El papel de la FIA será muy importante en la fase de debate, ya que fue precisamente Vincent Pereme, el experto en propulsores, quien dio el visto bueno a la solución. Llegar a una resolución para la polémica de los motores permitiría dar por iniciado el mundial de 2026 evitando que haya reclamaciones ya al término de la primera carrera del curso en Australia. 

En Ferrari hay ganas de descubrir cuál es el potencial real del 067/6 en las primeras tres jornadas de test en Bahrein. Y, por el momento, eso es lo que más importa... 

Más sobre Ferrari:

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
McLaren F1 y Williams, en pista antes del test de Bahrein con un filming day

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Lorenzo: "Bagnaia demostrará que es un aspirante al título de MotoGP"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1