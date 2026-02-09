Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Después de la semana de Shakedown de la F1 2026 en Barcelona, el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir acogerá dos tandas de test, en dos semanas consecutivas, con tres jornadas en cada una de ellas, para un total de seis días de pruebas de los nuevos coches. Mira aquí horarios y todos los detalles de los test de F1 en Bahrein, cómo verlos o seguirlos, quiénes participan y más.

¿Cuándo son los test de la pretemporada de la F1 2026?

El Circuit de Barcelona-Catalunya acogió el Shakedown, del 26 al 30 de enero, que fueron los primeros cinco días de pruebas del nuevo reglamento de F1 para 2026, en unas jornadas organizadas por los equipos a puerta cerrada. Los test oficiales de pretemporada de la Fórmula 1 en 2026 serán estas dos semanas de febrero en Bahrein.

El circuito de Sakhir, sede del GP de Bahrein, acogerá los test de F1 del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y luego del miércoles 18 al viernes 21 de febrero. Luego, la F1 descansará una semana antes de disputar el GP de Australia en el Circuito de Albert Park de Melbourne del 6 al 8 de marzo, cuando arrancará el mundial.

A qué hora son los test de Bahrein de la F1 2026

Los test de Bahrein de F1 se disputan de 10:00h a 19:00h locales, pero dada la diferencia horaria en España serán de 08:00h a 17:00h, de 01:00h a 10:00h en México o de 04:00h a 13:00h en Argentina.

Estos test de F1 en Bahrein tienen una pausa a mediodía para el almuerzo, a las 14:00h locales, las 12:00h de España, las 05:00h de México y las 08:00h de Argentina. Por tanto, constan de una sesión matinal, completamente de día, y de una sesión de tarde donde se ve el atardecer de Bahrein.

De miércoles 11 a viernes 13 de febrero y de miércoles 18 a viernes 31 de 08:00h a 17:00h en España con una pausa a las 12:00h

De miércoles 11 a viernes 13 de febrero y de miércoles 18 a viernes 31 de 01:00h a 10:00h en México (pausa a las 05:00h)

De miércoles 11 a viernes 13 de febrero y de miércoles 18 a viernes 31 de 02:00h a 11:00h en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá (pausa a las 06:00h).

De miércoles 11 a viernes 13 de febrero y de miércoles 18 a viernes 31 de 03:00h a 12:00h en Venezuela y Bolivia (pausa a las 07:00h).

De miércoles 11 a viernes 13 de febrero y de miércoles 18 a viernes 31 de 04:00h a 13:00h en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile (pausa a las 08:00h).

¿Cómo ver o seguir en directo los test de Bahrein de la F1 2026?

Siguiendo la tónica de las pruebas en Barcelona, que fueron completamente a ciegas, los test de Bahrein de F1 solo se podrán seguir durante la última hora de cada jornada por la tele. En España, DAZN F1 puede retransmitir de 16:00h a 17:00h cada día de test de Bahrein.

Sin embargo aquí, en Motorsport.com, tendremos un Directo para narrarte todo lo que ocurra en el circuito de Sakhir de Bahrein con periodistas allí, y con tiempos al instante. Además, te dejaremos las imágenes, noticias, declaraciones de los protagonistas y más.

Pilotos y equipos de los test de F1 en Bahrein

Después de que Williams se ausentara de los test de Barcelona y Aston Martin disputara prácticamente solo la última jornada, en los test de Bahrein tendremos a los 11 equipos, pero eso sí, como es habitual, solo con un coche y por tanto un piloto a la vez.

Los equipos pueden repartir sus tres jornadas de cada semana dando la mitad de cada día (mañana o tarde) a cada uno de sus dos pilotos, o puede dar a uno un día entero, a su compañero otro día entero, y repartir el día restante (es lo que hará McLaren, mira). Los demás equipos todavía no han anunciado cómo repartirán sus días con sus pilotos.

*En cursiva los equipos que todavía no han confirmado sus planes

¿Qué prueban los equipos de F1 en Bahrein?

Ante un cambio de reglamento tan grande como el que vive la F1 en 2026, se espera que los coches que los equipos prueben en Bahrein sean una evolución de los que vimos en la primera semana de test en Barcelona, y que no serán aún los definitivos que disputen la primera carrera el primer fin de semana de marzo.

Por reglamento, los equipos pueden probar lo que quieran en sus coches, no tienen por qué cumplir un reglamento concreto, sin límite de piezas ni limitaciones. En los test de Bahrein de F1, los equipos tratarán de exprimir un poco más los nuevos coches, de buscar algo más de rendimiento mientras cuidan la fiabilidad, y comprobar si los cambios que están haciendo funcionan.

¿Son importantes los tiempos de los test de F1 en pretemporada?

En absoluto, los test de F1 son solo pruebas, por lo que los tiempos de vuelta dicen muy poco, puesto que cada equipo prueba diferentes cosas y afronta sus programas con distintos objetivos, por lo que no se sabe la carga de gasolina en cada vuelta ni la configuración de los mapas motores.

De hecho, a menudo la imagen que sale de los test tiene luego poco que ver con lo que vemos durante el mundial.