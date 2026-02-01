Todos los números de los test de Barcelona: Mercedes incansable, luego aparece Ferrari

Tras una pausa invernal de poco más de un mes y medio, la Fórmula 1 ya ha vuelto a pista para la primera sesión de test de la nueva temporada. Tres días fundamentales, sobre todo para empezar a evaluar la fiabilidad de monoplazas completamente rediseñados: coches nacidos, de hecho, desde una hoja en blanco en cada área, desde el motor hasta la aerodinámica.

Está claro que, en esta fase de los test, los tiempos por vuelta tienen una importancia relativa. Sin embargo, hay un dato que sorprende y que emerge de las pruebas de Barcelona: los equipos ya han alcanzado un buen nivel de fiabilidad de base. Lo demuestra el elevado número de kilómetros completados, hasta el punto de que escuderías como Mercedes han logrado incluso ir más allá del programa previsto.

En el momento en que los constructores comenzaron a trabajar en estos coches, previendo que los test de Barcelona se celebraran a puerta cerrada, muchos equipos temían un inicio complicado. Las pruebas españolas, no obstante, han contado otra historia: pese a la complejidad de estos monoplazas, no se han registrado auténticas averías, sino únicamente algunos problemas normales de juventud.

El equipo que más vueltas ha completado ha sido Mercedes, capaz de dar nada menos que 500 giros para un total superior a los 2.300 kilómetros. No sorprende, por tanto, que el piloto que más tiempo ha pasado en pista haya sido uno de los dos representantes de la estrella: George Russell, que por sí solo acumuló 265 vueltas.

Una fiabilidad que ha permitido, ya desde el segundo día, trasladar el trabajo a auténticas simulaciones de carrera, con cargas de combustible comparables a las de un Gran Premio. El objetivo principal de estos test era acumular el mayor número posible de vueltas y, al menos en este aspecto, Mercedes ha empezado con buen pie, llegando incluso a mejorar el kilometraje total registrado en los tres días de pruebas de la pasada temporada.

A unas sesenta vueltas de distancia aparece Ferrari, que inevitablemente paga el tiempo perdido el martes en mojado en términos de kilometraje. Aunque rodar sobre mojado puede resultar útil para recopilar datos, especialmente en una jornada inicial dedicada a comprobaciones básicas, es evidente que las pocas reservas obligan a un mínimo extra de cautela, con un posible accidente siempre de fondo, como ocurrió en el caso de Isack Hadjar.

EQUIPO VUELTAS Km Mercedes 500 2328 Ferrari 440 2049 Haas 391 1821 Alpine 349 1625 Racing Bulls 319 1486 Red Bull 303 1411 McLaren 291 1355 Audi 243 1132 Cadillac 164 764 Aston Martin 66 307

Esto no quita que la Scuderia haya completado igualmente casi 450 vueltas, cumpliendo el programa previsto para estas pruebas. En la última jornada, de hecho, el equipo también empezó a aumentar el ritmo en algunos tramos del circuito para evaluar el comportamiento de la unidad de potencia en condiciones operativas diferentes. Los pilotos también rodaron con buena continuidad, con Leclerc cuarto en el ranking absoluto de vueltas completadas.

Como confirmación de los muchos kilómetros acumulados por la unidad de potencia del Cavallino están también las casi 400 vueltas de Haas F1, que tras sufrir algunos problemas de fiabilidad el miércoles (uno menor por la mañana y otro más significativo por la tarde), en la última jornada volvió a rodar con constancia. Oliver Bearman, en particular, superó la barrera de las cien vueltas en su turno.

Algo más atrás aparece Alpine, con unas 350 vueltas totales y algo más de 1.625 kilómetros completados, buena parte de ellos firmados por Pierre Gasly, entre los pilotos más activos junto a Charles Leclerc. Para la escudería francesa, que ya había realizado un filming day antes de llegar a España —aunque parcialmente condicionado por la lluvia—, rodar con continuidad era fundamental, también para familiarizarse con la PU de Mercedes tras el cambio de proveedor.

Foto de: Formula 1

Tras el adiós a Renault al final de la pasada temporada, Alpine ha pasado a utilizar unidades de potencia Mercedes. Un cambio que implica también la necesidad de aprender procedimientos ligeramente distintos en la gestión del motor, tanto para el equipo como para los pilotos, llamados a comparar lo visto en el simulador con el comportamiento del monoplaza en pista.

Aunque no alcanzaron los números de Mercedes y Ferrari, los dos equipos motorizados por Red Bull–Ford Powertrain también registraron más de 300 vueltas cada uno, un resultado nada trivial tratándose de un proyecto completamente nuevo, nacido de ingenieros procedentes también de equipos diferentes. No en vano, no se trata solo de un reto técnico, sino también humano.

Está claro que aún queda mucho trabajo por hacer, no solo para verificar la fiabilidad en un kilometraje más amplio, sino también para afinar las configuraciones. Sin embargo, la base ha permitido rodar como se esperaba, pese a que Red Bull perdió tiempo el martes a causa de la lluvia. Cabe destacar además que Verstappen, en la última jornada, completó más de cien vueltas pese a no encontrarse en plenas condiciones físicas.

PilotO EQUIPO 2026 VUELTAS Km Russell Mercedes 265 1234 Ocon Haas 243 1132 Antonelli Mercedes 235 1094 Leclerc Ferrari 231 1076 Gasly Alpine 231 1076 Hamilton Ferrari 209 973 Lindblad Racing Bulls 167 778 Norris McLaren 163 759 Hadjar Red Bull 158 736 Lawson Racing Bulls 152 708 Hulkenberg Audi 149 694 Bearman Haas 148 689 Verstappen Red Bull 145 675 Piastri McLaren 128 596 Colapinto Alpine 118 550 Bortoleto Audi 94 438 Bottas Cadillac 87 405 Perez Cadillac 77 359 Alonso Aston Martin 61 284 Stroll Aston Martin 5 23

Más descolgado aparece McLaren, con unas 290 vueltas totales, penalizada por un problema en el sistema de alimentación sufrido el segundo día durante el turno de Piastri, que de hecho se quedó por debajo de las 130 vueltas. No sorprende que los ingenieros del equipo hayan hablado también de un ligero retraso respecto al plan inicial, precisamente a causa de estos inconvenientes que ralentizaron el programa.

Un discurso similar puede hacerse también para Audi, con Mattia Binotto admitiendo que se encuentra ante "la lista de cosas por hacer más larga" tras los test de Barcelona. Paradójicamente, sin embargo, esto es también una señal positiva: algunos contratiempos de juventud eran esperables, tratándose de un proyecto completamente nuevo. Y algunas de las paradas no llegaron por motivos directamente relacionados con la unidad de potencia, dando margen para trabajar antes de Melbourne.

Un tema que, en paralelo, puede extenderse también a Cadillac, cuyo desafío es quizá aún más exigente: la escudería estadounidense ha construido un proyecto partiendo de una hoja en blanco, teniendo que familiarizarse con las unidades de potencia híbridas y, al mismo tiempo, aprender a hacer funcionar una estructura completamente nueva. Una doble complejidad que hace inevitables algunos contratiempos iniciales, pero que entra plenamente dentro de la lógica de un debut de esta magnitud.

En el último lugar de la clasificación se encuentra Aston Martin, que paga el retraso acumulado en el ensamblaje del coche, con algunos componentes llegados solo en la tarde-noche del miércoles. En consecuencia, buena parte del jueves se dedicó al montaje del monoplaza y a los controles preliminares, con el coche que se detuvo tras apenas cuatro vueltas. Fue mejor el viernes con Fernando Alonso, pero el total no superó aun así los 65 giros, dejando inevitablemente parte del trabajo de "estudio" aplazado al primer test en Bahrein.

Motor EQUIPO 2026 VUELTAS Km TOTALES Mercedes Mercedes/Alpine/McLaren 1142 5318 Ferrari Ferrari/Haas/Cadillac 991 4615 Red Bull Ford Red Bull/Racing Bulls 622 2897 Audi Audi 243 1132 Honda Aston Martin 66 307