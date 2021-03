Alonso habla por primera vez tras su accidente

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 sufrió un accidente el pasado 11 de febrero, cuando entrenaba en bicicleta por Lugano (Suiza), su lugar de residencia. Después de ser evacuado en ambulancia consciente en todo momento, se le sometió a una cirugía para soldar la fisura de su maxilar, por la que estuvo 48 horas hospitalizado.

El español salió por su propio pie del hospital de Berna donde estuvo ingresado y reanudó su preparación física unos días después, tal y como demostró en varios post subidos a sus redes sociales.

No obstante, la actual situación sanitaria en Reino Unido y las restricciones para viajar han hecho que el español optase por no viajar a Enstone, sede del equipo Alpine, para la presentación del martes 2 de marzo (16.00 CET). Así, no ha tenido que perder los 10 días de cuarentena previos en Inglaterra y los 10 de su regreso a Suiza, que habrían comprometido su plan de recuperación.

Por primera vez desde el accidente, Alonso habló públicamente en un vídeo publicado por el equipo Alpine este lunes en sus redes sociales.

"Hola a todos. Como ya sabéis, no podré estar en la presentación del equipo el martes en Reino Unido. Las actuales restricciones de viaje entre Suiza y Reino Unido hacen muy complicado el poder viajar. Pero, de todos modos, estaré muy atento, como todos, no importa que no esté físicamente. Estoy deseando enseñaros el coche, los nuevos colores y probarme la nueva ropa. Estoy muy emocionado y os veré muy pronto", comentó el asturiano.

Este 2021 Alonso regresará a la Fórmula 1 tras dos temporadas fuera, compitiendo en la Indy 500, las 24h de Le Mans, el WEC y el Dakar. El español afrontará así su 18ª campaña en el Gran Circo, con el deseo de poder crear un equipo ganador para cuando la normativa técnica cambie drásticamente en 2022.

Alonso ya estuvo probando el Renault 2018 de F1 en el último cuatrimestre de 2020, completando varios test en diferentes circuitos y recuperando las sensaciones de ir a más de 300 km/h en un circuito y muy cerca del suelo.

(Si no puedes ver las fotos, pulsa a 'Versión completa' al final del artículo)