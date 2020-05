Vídeo: la emotiva carta de despedida de Sainz a McLaren

Dicen que la importancia de la etapa de alguien en cualquier lugar se mide por el recuerdo que se deja. Hay quien pasa años en el mismo sitio sin crear una gran huella y hay quien, en solo un campeonato, echa raíces.

Este segundo es el caso de Carlos Sainz, que llegó a McLaren para la temporada 2019 y ahora, antes incluso de arrancar la 2020, ya sabe que no seguirá el próximo campeonato en Woking. El tren de Ferrari solo pasa una vez y el madrileño se ha subido a él. Por su parte, en McLaren han encontrado un genial sustituto, y todos contentos.

Al contrario del tono utilizado por Renault en su despedida a Ricciardo, en McLaren y en Sainz todo han sido palabras de agradecimiento y ganas de seguir disfrutando cuando arranque el mundial 2020.

Además, Sainz publicó un bonito vídeo en el que se despide de la escudería con la que pasará dos años. Disfruta del vídeo y, si necesitas la traducción, la puedes leer a continuación. Que la suerte acompañe a ambos.

"Querida familia McLaren:

Rara vez me expreso en una hoja en blanco, pero ahí va.

Todo el mundo conoce la gran historia de este equipo, eso no es algo nuevo. Sin embargo, hasta que no vi todos los coches de mis ídolos alineados en el bulevar de la sede de McLaren no entendí realmente el significado de convertirme en un piloto de McLaren.

Rápidamente me sumergí en el orgullo y la responsabilidad del equipo. Teníamos un gran reto delante de nosotros y no había tiempo que perder.

Desde el primer día que me mudé a Gran Bretaña, cada miembro de esta familia enorme me hizo sentirme como en casa. Incluso algunos de vosotros me ayudasteis a encontrar piso y llenarlo de cosas, mostrando grandes señales de un genial espíritu de equipo.

Inmediatamente pude decir que los aficionados, patrocinadores, accionistas, los jefes del equipo, la escudería, los miembros del hospitality y cada miembro de la familia estamos en el mismo barco, remando en la misma dirección. ¡Especialmente Tomasso [Tom Stallard, su ingeniero] fue realmente importante en el hecho de remar!.

A pesar de un decepcionante inicio de temporada 2019, siempre sentí el apoyo y la confianza de quienes tenía alrededor, y supe que solo era una mala racha antes de empezar a conseguir muchos puntos.

La pasada temporada acabó siendo mi mejor año en Fórmula 1, y un gran paso adelante para el equipo. Acabar cuartos en el campeonato de constructores y sexto en el de pilotos fue un gran logro. Y además, el podio en Brasil, con todo el equipo subido, fue la guinda perfecta del pastel.

Siempre sentí el apoyo y la pasión que tenéis vosotros, aficionados de McLaren, que nos ovacionáis de manera implacable en cada país que visitamos. Sois, simplemente, increíbles. Desde el primer día, me disteis la más calurosa de las bienvenidas, y estoy seguro de que vamos a seguir disfrutando juntos durante el resto de la 'smoth operation' [aquí la historia del smooth operator].

No puedo estar más agradecido con cada miembro de la familia McLaren. Estoy deseando pelear con vosotros en la pista el año que viene. Es un honor ser parte de vuestra historia, y todo lo que puedo decir es gracias.

¡Oh! Y Lando. También ha sido un placer trabajar contigo, mi tonto amigo ¡vamos a acabar esto por todo lo alto!

Incluso a pesar de esta terrible pandemia ha puesto en espera una racha muy positiva para nosotros, 2020 no ha acabado aún, y volveremos muy pronto a la pista para dar el máximo. Habrá tiempo para despedidas a final de año, hasta entonces, cabeza abajo y sigamos apretando.

Un abrazo, Carlos".

