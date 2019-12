Carlos Sainz celebró su primer podio en la F1, en Brasil, cantando la canción Smooth operator, pero esa no fue la primera vez en la que el madrileño recurría a esa canción de Sade, hasta hace no mucho desconocida para la mayor parte de la afición.

La historia comenzó meses antes, en el GP de Gran Bretaña, cuando Sainz, tras defenderse estoicamente de Ricciardo hasta la última vuelta y mantener el sexto puesto, se puso a cantarla por radio. ¿Pero de dónde salió tal idea? El propio piloto lo revela en una entrevista con Motorsport.com.

"Solo es una canción que escuché en la radio del coche, durante el fin de semana del GP de Gran Bretaña", comenzó explicando. "Yo no la inventé, claro, solo la acababa de escuchar en la radio. Y aparentemente es una canción bastante famosa, ya sabes".

"La escuché en el coche yendo al circuito. En la radio, no sé, en Radio 1 o algo así...".

El momento de la entrevista lo interrumpió una trabajadora de McLaren, que comenzó a cantar la canción. Y, cuando Sainz detuvo el momento Eurovisión, se le insistió en que contara la intrahistoria.

"Después de la carrera canté esa canción, sin saber qué era un Operador suave [esa es la traducción literal del título de la canción]. Luego, la gente del equipo comenzó a explicarme qué era eso, que es alguien que actúa sin problemas [un tipo hábil]".

"Y luego me di cuenta de que tal vez pudiera atribuírmelo y empezar a crear una broma alrededor. Pero no lo canté porque me considerara un 'operador suave', porque no sabía qué era eso".

¿Y ahora lo sabes? Se le cuestionó: "Sí, y me gusta".

Por último, habló de la gran revolución creada en Youtube, donde en los comentarios del vídeo de la canción muchos escriben "He llegado aquí por Carlos".

Al de McLaren le resulta cómico: "Sí, lo he visto, es muy gracioso eso. Hay algunos comentarios realmente divertidos, en plan ves que alguien pone 'estamos aquí por Carlos' y le dan 1.000 me gusta".

Una prueba más de la repercusión que está alcanzando el #55 en Internet... y por supuesto, en la Fórmula 1.

