Cómo ha funcionado en Bakú la importante actualización del F1 de McLaren

Después de haber conseguido tres pole positions en las últimas cuatro pruebas, la sesión de clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán resultó decepcionante para el equipo McLaren, que ha tenido dificultades durante todo el fin de semana.

Lando Norris describió el MCL40 como "muy lejos" tras los entrenamientos del jueves, en los que terminó a 1.5 s del mejor tiempo —una cifra bastante representativa, ya que abortó una vuelta más rápida, aunque no habría ganado ni de lejos tanto tiempo—.

McLaren se acercó más en la FP3 —Oscar Piastri estaba a ocho décimas— y el australiano mantuvo este ritmo hasta lograr el tercer puesto en la clasificación. Norris, tres décimas más atrás, terminó quinto debido a un bloqueo de ruedas en la Q3 y a un problema técnico que le impidió alcanzar la velocidad máxima.

El equipo introdujo una importante actualización en Bakú, con pontones laterales, cubierta del motor, suelo, difusor, suspensión trasera y alerón trasero revisados. ¿Funcionaron esas piezas como se esperaba?

"Si pienso ahora en la clasificación, los chicos dicen que todo funciona según lo previsto, pero cuando ves que estamos a ocho décimas del líder, es doloroso", comentó un frustrado Norris tras la clasificación, antes de aclarar: "Pero, al mismo tiempo, perdemos tiempo en las rectas".

Las propias impresiones de McLaren sobre las actualizaciones son positivas, aunque el director del equipo, Andrea Stella, señaló que no se esperaba que aportaran tanto rendimiento como la actualización de Hungría, que supuso una mejora sustancial en los resultados del equipo.

"Las mejoras han funcionado bien", afirmó Stella. "Han sido relativamente notables, porque en este caso incluían la forma de los pontones laterales y también el suelo. Aunque quizá hayan sido incluso más notables que las que incorporamos en Hungría, en términos de impacto en el rendimiento han sido un poco menores".

"En general, estamos satisfechos con los datos que hemos recopilado y con el impacto en el rendimiento".

Andrea Stella, McLaren Foto: Ryan Pierse / Getty Images

"En un circuito como el de Azerbaiyán, sabíamos que habría sido bastante complicado para McLaren. Una de las razones tiene que ver con la velocidad en las rectas, que no es nuestro punto fuerte, y la otra está relacionada con el hecho de que no hay curvas de velocidad media ni alta".

"Así que estamos luchando constantemente en un rango en el que el coche no expresa sus mejores cualidades, y eso no ha cambiado de forma fundamental con las mejoras, que solo añaden un poco de carga aerodinámica en todas las condiciones".

McLaren hizo un esfuerzo extra para asegurarse de sacar el máximo partido a su actualización, con la esquina trasera izquierda del coche de Norris cubierta de parafina hasta el final de la FP3. Era inusualmente tarde para utilizar esa pintura, que permite a los ingenieros ver el flujo de aire real sobre el coche, en lugar de basarse en el chasis en miniatura del túnel de viento.

"La razón por la que se ve la parafina incluso en la tercera esión de entrenamientos libres es que seguimos experimentando en las sesiones 1 y 2 con diversas soluciones, y luego, en la tercera, nos decantamos por una solución que adoptamos en ambos monoplazas, y queríamos hacer una comprobación final para ver si todo iba según lo previsto", explicó Stella. "Y me complace decir que así fue", remató.