Sainz salva un punto, pero avisa del bajón del Williams en carrera: "Hay que analizarlo"

Carlos Sainz salió de Bakú con un punto que, por cómo se había puesto su fin de semana, terminó sabiendo bastante mejor de lo que parecía unas horas antes. Después de la sanción de cinco posiciones que le hizo caer del noveno al 14º puesto de la parrilla y de una carrera en la que el Williams perdió buena parte del ritmo mostrado el viernes y en clasificación, el madrileño exprimió el caos final, acertó en los reinicios y acabó décimo tras adelantar a Nico Hulkenberg en las últimas vueltas.

"Obviamente estoy contento de llevarme un punto después de la decepción de ayer y de una carrera difícil, pero nunca nos rendimos", explicó Sainz después de la carrera. "Sacamos el máximo de lo que teníamos y conseguimos un punto para el equipo, que creo que es como mínimo lo que merecemos por todo el esfuerzo que hemos hecho durante el fin de semana".

El español había dejado muy buenas sensaciones durante las sesiones anteriores, especialmente después de clasificarse noveno, pero la carrera fue otra historia. Ya en la salida perdió dos posiciones y, para complicarlo todavía más, Williams paró a Sainz justo antes del accidente de Alex Albon que provocó el primer Safety Car, permitiendo que buena parte de sus rivales realizasen después su parada con mucha menos pérdida de tiempo.

A partir de ahí tocó remar. El accidente entre Colapinto, Gasly y Norris provocó un segundo Safety Car y abrió de nuevo la carrera, y Sainz consiguió aprovechar la situación. Su último reinicio fue especialmente bueno y acabó encontrando el hueco necesario para superar a Hülkenberg y agarrarse a la décima posición hasta la bandera a cuadros.

"Conseguimos hacer un reinicio muy bueno después del Safety Car y adelantar a un par de coches simplemente siendo un poco inteligentes, y conseguimos sacar un punto de ello", resumió.

Sainz no entiende dónde desapareció el ritmo de Williams

El punto, sin embargo, no escondió una preocupación clara. Sainz reconoció que las sensaciones del Williams durante la carrera fueron muy diferentes a las que había tenido el viernes y en la clasificación, cuando parecía tener coche para pelear con mucha más comodidad en la zona media.

"No ha sido fácil. Hoy he tenido una carrera complicada en términos de ritmo", admitió. "El ritmo que tenía el viernes y ayer no estaba hoy en el coche y probablemente tengamos que analizar por qué".

"Pero incluso con menos ritmo hemos conseguido sacar un punto. Hay algo que tenemos que analizar porque no he estado muy contento durante toda la carrera", añadió.

Así, un fin de semana que había empezado con Williams mostrando un paso adelante importante en Bakú terminó dejando una sensación agridulce. Sainz perdió una buena oportunidad por la sanción y después sufrió más de lo esperado en carrera, pero consiguió rescatar al menos un punto en un sábado caótico en el que varios de sus rivales se quedaron fuera.

Sobre la investigación previa a la salida por una posible infracción durante la vuelta hacia la parrilla, Sainz también restó importancia al asunto. Explicó que se había formado una cola porque varios coches no avanzaban suficientemente y que simplemente se apartó para continuar.

"Había mucha gente haciendo cola y, sinceramente, se forma porque algunos no avanzan lo suficiente. Los que estamos detrás acabamos metidos en esa cola y yo simplemente me fui. Si no hicieron nada es porque no hice nada mal", concluyó.