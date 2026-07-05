Sainz: "Empieza a ser frustrante porque las mejoras no funcionan"

Golpe de realidad para Williams en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026. El equipo de Grove quería dar un gran paso adelante en Silverstone gracias a su nuevo alerón delantero, que desafortunadamente parece no haber funcionado.

Si bien Carlos Sainz realizó una gran salida y llegó a colocarse en el top 10, el rendimiento de su FW48 no estaba a la atura de sus rivales y poco a poco fue perdiendo posiciones, antes de que varios abandonos le aupasen al 12º puesto.

"La salida fue divertida y muy buena, luego también una muy buena primera vuelta, donde he conseguido pasar a dos o tres coches más".

"Lo divertido ha sido esa primera vuelta y luego a partir de ahí pues era todo intentar defender una posición que sabíamos que tarde o temprano íbamos a acabar perdiendo porque el Audi, el Alpine y los otros coches con los que estábamos corriendo sabemos que al final nos iban a adelantar. Hemos vuelto a la posición de clasificación", añadió.

En cuanto a las mejoras de Williams que no han funcionado este fin de semana, el piloto madrileño no tuvo ningún problema en hablar claro y con dureza.

"Está claro que lo que hemos traído este fin de semana no ha funcionado, esperábamos un paso adelante grande que no ha llegado y eso ya empieza a ser preocupante y frustrante porque no están funcionando las mejoras", explicó.

Carlos Sainz admite estar preocupado por el futuro de Williams, ya que es consciente de que algo no funciona internamente, lo que supone un gran varapalo después de haber conseguido ser la gran sorpresa de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

"Intentamos mejorar un poco el coche en pista, pero cuando traes algo que en el túnel de viento te da mucho tiempo por vuelta y en el simulador también y luego ves que no has dado ni un paso muy pequeño adelante eso quiere decir que hay algo que no está funcionando en nuestros cálculos y es algo que me preocupa".

"Con este reglamento, por cualquier razón que todavía no entendemos, no somos capaces de desarrollar bien el coche", concluyó el español de Williams.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images