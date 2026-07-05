Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Hamilton evita la sanción y mantiene le podio el Silverstone: ¿Por qué?

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Hamilton evita la sanción y mantiene le podio el Silverstone: ¿Por qué?

Antonelli: "Estoy decepcionado y enfadado; hoy podía haber ganado"

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Antonelli: "Estoy decepcionado y enfadado; hoy podía haber ganado"

Verstappen, frustrado: "Tengo ganas de irme a casa y no pensar en la F1"

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Verstappen, frustrado: "Tengo ganas de irme a casa y no pensar en la F1"

Norris, duro con McLaren: "Es uno de los coches más difíciles que he pilotado en la F1"

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Norris, duro con McLaren: "Es uno de los coches más difíciles que he pilotado en la F1"

Toto Wolff revela lo cerca que estuvo Antonelli de ganar en Silverstone

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Toto Wolff revela lo cerca que estuvo Antonelli de ganar en Silverstone

Sainz: "Empieza a ser frustrante porque las mejoras no funcionan"

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Sainz: "Empieza a ser frustrante porque las mejoras no funcionan"

Por qué la carrera en Silverstone acabó tras el coche de seguridad: la FIA lo explica

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Por qué la carrera en Silverstone acabó tras el coche de seguridad: la FIA lo explica

Alonso avisa a Aston Martin: "Cuando el coche sea rápido, estos fallos no pueden pasar"

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Alonso avisa a Aston Martin: "Cuando el coche sea rápido, estos fallos no pueden pasar"
Declaraciones
Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Sainz: "Empieza a ser frustrante porque las mejoras no funcionan"

Carlos Sainz reconoce que el GP de Gran Bretaña 2026 de F1 ha sido un gran revés para Williams después de comprobar que el nuevo alerón no ha funcionado.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Golpe de realidad para Williams en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026. El equipo de Grove quería dar un gran paso adelante en Silverstone gracias a su nuevo alerón delantero, que desafortunadamente parece no haber funcionado.

Si bien Carlos Sainz realizó una gran salida y llegó a colocarse en el top 10, el rendimiento de su FW48 no estaba a la atura de sus rivales y poco a poco fue perdiendo posiciones, antes de que varios abandonos le aupasen al 12º puesto.

"La salida fue divertida y muy buena, luego también una muy buena primera vuelta, donde he conseguido pasar a dos o tres coches más".

"Lo divertido ha sido esa primera vuelta y luego a partir de ahí pues era todo intentar defender una posición que sabíamos que tarde o temprano íbamos a acabar perdiendo porque el Audi, el Alpine y los otros coches con los que estábamos corriendo sabemos que al final nos iban a adelantar. Hemos vuelto a la posición de clasificación", añadió.

Resumen y resultados:

En cuanto a las mejoras de Williams que no han funcionado este fin de semana, el piloto madrileño no tuvo ningún problema en hablar claro y con dureza.

"Está claro que lo que hemos traído este fin de semana no ha funcionado, esperábamos un paso adelante grande que no ha llegado y eso ya empieza a ser preocupante y frustrante porque no están funcionando las mejoras", explicó.

Carlos Sainz admite estar preocupado por el futuro de Williams, ya que es consciente de que algo no funciona internamente, lo que supone un gran varapalo después de haber conseguido ser la gran sorpresa de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

"Intentamos mejorar un poco el coche en pista, pero cuando traes algo que en el túnel de viento te da mucho tiempo por vuelta y en el simulador también y luego ves que no has dado ni un paso muy pequeño adelante eso quiere decir que hay algo que no está funcionando en nuestros cálculos y es algo que me preocupa".

"Con este reglamento, por cualquier razón que todavía no entendemos, no somos capaces de desarrollar bien el coche", concluyó el español de Williams.

Te podría interesar leer:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Por qué la carrera en Silverstone acabó tras el coche de seguridad: la FIA lo explica
Siguiente artículo Toto Wolff revela lo cerca que estuvo Antonelli de ganar en Silverstone

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

Hamilton evita la sanción y mantiene le podio el Silverstone: ¿Por qué?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Hamilton evita la sanción y mantiene le podio el Silverstone: ¿Por qué?

Verstappen, frustrado: "Tengo ganas de irme a casa y no pensar en la F1"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Verstappen, frustrado: "Tengo ganas de irme a casa y no pensar en la F1"

Leclerc gana y confirma su paso adelante: "Es una sensación increíble"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Leclerc gana y confirma su paso adelante: "Es una sensación increíble"
Más de
Carlos Sainz

F1 en DIRECTO: la carrera en Silverstone (Gran Bretaña) con Live Timing

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
F1 en DIRECTO: la carrera en Silverstone (Gran Bretaña) con Live Timing

Leclerc triunfa en Silverstone, el SC ayuda a Russell y el Mercedes de Antonelli falla

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Leclerc triunfa en Silverstone, el SC ayuda a Russell y el Mercedes de Antonelli falla

Cómo queda el mundial de F1 2026 tras Silverstone: puntos, posiciones y diferencias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Cómo queda el mundial de F1 2026 tras Silverstone: puntos, posiciones y diferencias
Más de
Williams

A qué hora fue la carrera de F1 en Silverstone (Gran Bretaña) y cómo se pudo ver

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
A qué hora fue la carrera de F1 en Silverstone (Gran Bretaña) y cómo se pudo ver

Sainz admite la decepción de Williams: "Esperábamos mucho más de este nuevo alerón"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Sainz admite la decepción de Williams: "Esperábamos mucho más de este nuevo alerón"

Antonelli borda el sábado de F1 con la pole en Silverstone delante de los Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Antonelli borda el sábado de F1 con la pole en Silverstone delante de los Ferrari

Últimas noticias

Hamilton evita la sanción y mantiene le podio el Silverstone: ¿Por qué?

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Hamilton evita la sanción y mantiene le podio el Silverstone: ¿Por qué?

Antonelli: "Estoy decepcionado y enfadado; hoy podía haber ganado"

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Antonelli: "Estoy decepcionado y enfadado; hoy podía haber ganado"

Verstappen, frustrado: "Tengo ganas de irme a casa y no pensar en la F1"

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Verstappen, frustrado: "Tengo ganas de irme a casa y no pensar en la F1"

Norris, duro con McLaren: "Es uno de los coches más difíciles que he pilotado en la F1"

Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Norris, duro con McLaren: "Es uno de los coches más difíciles que he pilotado en la F1"