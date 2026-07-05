Por qué la carrera en Silverstone acabó tras el coche de seguridad: la FIA lo explica

La FIA ha explicado que un "error de software" provocó el polémico desenlace del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, después de que inicialmente se anunciara la retirada del coche de seguridad para una última vuelta de carrera antes de que esa decisión fuera revertida.

Después del accidente de Max Verstappen a falta de seis vueltas para el final, se desplegó el coche de seguridad, lo que dio pie a un frenético desenlace en Silverstone.

Una vez que el Red Bull de Verstappen fue retirado de la grava de Stowe por los comisarios, la dirección de carrera de la FIA siguió el procedimiento habitual al permitir que los doblados adelantaran al pelotón para desdoblarse.

Esos coches completaron la maniobra en la penúltima vuelta, pero el reglamento de la Fórmula 1 establece que debe completarse una vuelta adicional tras el procedimiento de desdoblamiento. Esa vuelta debía ser, precisamente, la última de la carrera.

Sin embargo, el sistema de mensajes de dirección de carrera mostró el aviso "Safety Car In This Lap" (el mensaje oficial que indica que el coche de seguridad se va al pit lane) en la penúltima vuelta, indicando que iba a producirse una relanzada para el giro final.

No obstante, apenas ocho segundos después, el sistema actualizó el mensaje a "Safety Car Deployed" (el mensaje oficial que indica que sale el coche de seguridad), por lo que el coche de seguridad permaneció en pista durante la última vuelta y la carrera terminó neutralizada.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ben Stansall / Pool /AFP via Getty Images

La FIA ha querido aclarar lo sucedido con el siguiente comunicado: "El reglamento del periodo de coche de seguridad, artículo B5.13.5, establece que debe completarse una vuelta tras el procedimiento de desdoblamiento.

Este procedimiento fue seguido por Race Operations. El mensaje 'Safety Car In This Lap' se mostró de forma errónea debido a un error de software".

Al haberse aplicado correctamente el reglamento, Charles Leclerc pudo hacerse con la victoria sin tener que defenderse en una última vuelta, pese a haber montado neumáticos blandos nuevos en previsión de una relanzada.

George Russell, que decidió no parar para montar neumáticos nuevos, ascendió así a la segunda posición para Mercedes después de que Lewis Hamilton también entrara en boxes para colocar un juego de blandos frescos.

El siete veces campeón del mundo, además, sigue bajo investigación por una posible infracción de bandera amarilla cometida anteriormente durante la carrera.

La atención y la sensibilidad en torno a las relanzadas al final de las carreras de Fórmula 1 siguen siendo especialmente altas desde lo ocurrido en el desenlace del campeonato de 2021 en el Gran Premio de Abu Dhabi, cuando la FIA no aplicó correctamente el reglamento y permitió una relanzada en la última vuelta que dio a Verstappen la oportunidad de adelantar a Hamilton y conquistar el título mundial.

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