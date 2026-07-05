Leclerc gana y confirma su paso adelante: "Es una sensación increíble"

Charles Leclerc consiguió su primera victoria de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en un caótico Gran Premio de Gran Bretaña, en el que fue de los pocos pilotos de la zona delantera que no cometió ningún fallo ni sufrió problemas técnicos.

Tras cruzar la bandera a cuadros en primera posición y detrás del coche de seguridad, el piloto monegasco de Ferrari no podía contener su alegría: "Es una sensación increíble".

Esta victoria llega en un momento muy importante para Leclerc, después de una serie de fines de semana en las que había estado rindiendo por debajo de lo esperado y con continuas quejas en relación a su comodidad con el coche.

"Por desgracia, el final quizá no haya sido el que habría soñado, pero bueno, ganar después de los últimos fines de semana, que han sido especialmente complicados, con todo el trabajo que hemos dedicado a intentar recuperar las sensaciones con el coche… Ayer sentí que había dado con la tecla entre la carrera sprint y la clasificación, pero tenía que confirmarlo hoy, y las sensaciones han vuelto a ser buenas. Así que estoy muy feliz".

"Después de Mónaco, no tenía buenas sensaciones. Sufrí un accidente en la Q3 y, luego, en carrera tuvimos un problema que nos dejó fuera. El sábado en Barcelona las sensaciones eran buenas, pero volví a chocar. Así que fue muy duro mentalmente, y luego el domingo tuvimos un problema con el coche. Y Austria no fue bien, pero aquí hemos conseguido encajar todas las piezas y espero de verdad poder mantener ese impulso de cara al futuro. Y muchísimas gracias al equipo por haber trabajado tan duro", explicó.

Resumen y resultados de la carrera: Fórmula 1 Leclerc triunfa en Silverstone, el SC ayuda a Russell y el Mercedes de Antonelli falla

Sin embargo, Leclerc reconoce que Andrea Kimi Antonelli estaba siendo más rápido que él y, de no ser por el problema que tuvo en su Mercedes, habría sido muy complicado conseguir la victoria hoy en Silverstone.

"Con Kimi habría estado reñido. Iba muy rápido cuando se acercaba a mí, así que habría sido muy difícil conseguir este primer puesto. Luego oí que tenía un problema, así que pensé: 'Vale, ahora tengo una ventaja bastante grande y debería ser sencillo'".

"Pero sí, luego salió el coche de seguridad y, por alguna razón, creo que algunos pilotos rezagados tuvieron que adelantarnos. Así que pasé todo el tiempo del coche de seguridad a unos 100 o 120 km/h. Mis neumáticos estaban completamente fríos y tenía dudas sobre la reanudación".

"No es lo ideal para los aficionados que están aquí en el circuito, pero, en mi interior, me alegré un poco de que no hubiera una reanudación para mantener la victoria. Así que sí, me siento muy bien", concluyó el monegasco.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images