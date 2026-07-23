Norris contradice a Piastri: "El piloto aún marca la diferencia y en Hungría más"

Las críticas al reglamento de 2026 han abierto un nuevo debate en la Fórmula 1: ¿siguen pudiendo los pilotos marcar la diferencia? Mientras algunos, entre ellos Oscar Piastri, consideran que los nuevos coches y sobre todo las nuevas unidades de potencia perjudican al talento, Lando Norris no comparte esa visión.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Hungría, el piloto de McLaren defendió que, pese a los cambios introducidos esta temporada, la calidad al volante continúa siendo determinante, especialmente en circuitos como Hungaroring.

"Desde luego que sí. Obviamente, algunas curvas dejan de serlo un poco. Pouhon el año pasado, donde quizá podías acercarte a hacerlo a fondo, y si alguien no lo hacía a fondo, quizá ganabas media décima".

"En algunas curvas, sí, quizá se apriete menos, pero si eres mejor piloto, la mayoría de las curvas siguen siendo curvas para intentar ganar ventaja sobre los demás. No diría que necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que se está diciendo, creo que si tú conduces mejor, seguirás por delante", aseguró.

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Norris sí admitió que en circuitos como Spa-Francorchamps o Silverstone el margen para marcar diferencias es menor debido a la naturaleza del trazado, pero en otros como por ejemplo Hungaroring, donde se corre este fin de semana, el escenario es el contrario: según Norris, en Hungría la influencia del piloto será mayor que en el pasado.

"En los circuitos muy rápidos, como Silverstone y Spa, al final del día hay menos curvas en las que puedas ganar tiempo. Pero en una pista como esta, no creo que eso sea cierto".

"Algunas de las curvas de este fin de semana serán más curvas que nunca. Debido a que la velocidad en la curva 11 o la velocidad en la curva 4 es mayor que la temporada pasada y con menos agarre. De hecho, es casi todo lo contrario, es una oportunidad para que marques más la diferencia como piloto", concluyó el actual campeón de la F1.

Sus palabras llegan pocos días después de que su compañero Oscar Piastri dijese que las parrillas de salida de la F1 ya no la decidían los pilotos, sino los algoritmos automatizados de las unidades de potencia, unas declaraciones de las que Norris se ha desmarcado.