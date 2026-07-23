Antonelli: "En Hungría no somos los favoritos, pero tampoco lo éramos en Mónaco"

Andrea Kimi Antonelli ya tiene algo claro: se irá de vacaciones como líder del mundial. Sin embargo, en la víspera del Gran Premio de Hungría, parece que Mercedes no parte como favorita. Dos situaciones que el piloto italiano parece afrontar con gran serenidad.

"Me alegra saber que voy a pasar unas vacaciones tranquilas y también me gusta llegar al fin de semana en el papel de segundón. Sin duda, la Ferrari será fuerte, pero creo que también McLaren será competitivo, ya que ha traído algunas mejoras. Ya sabemos que este es un circuito con muchas curvas lentas y cambios de dirección, así que para nosotros no será fácil".

"Pero, al mismo tiempo, tampoco éramos los favoritos en Mónaco y luego el fin de semana contó otra historia, y el hecho de que no fuese considerado entre los posibles ganadores me dio aún más satisfacción. Ya veremos. Echaré un poco de menos la FP1 (Antonelli cederá su coche a Frederik Vesti), así que será importante aprovechar al máximo la segunda sesión de libres con la esperanza de que todo salga bien".

La victoria conseguida el pasado domingo en Spa-Francorchamps ha tenido un peso muy importante. No solo ha devuelto a Antonelli al triunfo, sino que le ha permitido enviar un mensaje a sus rivales directos y reforzar su liderazgo en la clasificación.

"Sí, fue un resultado importante. El lunes dormí hasta las dos de la tarde, pero por la noche ya había regresado a Inglaterra". El hecho de ser líder es sin duda fruto de la competitividad de Mercedes, pero también de su trayectoria ascendente.

"Detrás hay muchísimo trabajo, sobre todo para conseguir que muchos aspectos de la conducción se volvieran naturales. Empecé a trabajar en el simulador con este coche ya el año pasado y al principio había muchas cosas que no me salían de forma natural".

"Luego, una vez que empezó la temporada, todo fue muy rápido. Ni siquiera sabría decir cuántas horas he pasado en el simulador, pero ha sido un trabajo que me ha ayudado muchísimo. Con el tiempo, muchos procedimientos se han automatizado y hoy en día ya no suponen ningún problema mientras conduzco", añadió.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

En el balance de mitad de temporada, Antonelli ha señalado la regularidad como el principal punto fuerte de su campaña hasta la fecha.

"He estado entre los que menos errores han cometido, y creo que eso ha sido clave para conseguir tantos buenos resultados. Antes del parón veraniego aún queda este fin de semana, pero en cuanto a la ejecución, hemos hecho un trabajo increíble junto con el equipo. Eso es lo que nos ha permitido tener una posición favorable en la tabla".

Cuando caiga el telón del GP de Hungría, Antonelli se irá unos días de vacaciones al Mediterráneo. "Espero con aún más puntos en la clasificación, pero sobre todo con la posibilidad de tomarme un respiro. Empecé a trabajar el 3 de enero y, desde entonces, apenas hemos parado, ni siquiera entre Japón y Miami".

"Me alegro de poder desconectar un poco, aunque ya sé que al cabo de tres o cuatro días empezaré a aburrirme y tendré ganas de volver a la pista. Por suerte, donde voy de vacaciones hay una pista de karts, así que podré seguir entrenando", añadió.

Sin embargo, antes de eso aún quedan tres días de actividad en la pista y una reunión de pilotos que se prevé bastante acalorada. Antonelli no ha ocultado su descontento por la gestión de los Virtual Safety Car durante el Gran Premio de Bélgica.

"No me molestó el momento en que se activó el VSC, sino el motivo por el que se mantuvo. El primero duró unos 30 segundos, el segundo hasta dos vueltas. Ya no era necesario, y sin embargo el régimen del coche de seguridad virtual se mantuvo en vigor durante mucho tiempo. Quiero hablar de ello en la reunión, porque creo que ha habido poca coherencia. En mi caso, conseguí volver a ponerme en cabeza, pero por sólo esta decisión podría haber perdido la carrera", concluyó el italiano de Mercedes.