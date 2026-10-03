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Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Verstappen se libera tras volver a la pole: "Ha sido increíble conseguirla por fin"

El piloto de Red Bull celebra su primera pole del año tras varios intentos frustrados y ya apunta a la victoria en el GP de Bahrein de F1 en Sepang.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Max Verstappen volvió a sonreír tras la clasificación. El piloto de Red Bull logró este sábado en Sepang su primera pole position de la temporada 2026, poniendo fin a una larga espera para el equipo de Milton Keynes después de un inicio de año complicado. El neerlandés saldrá desde la primera posición en el Gran Premio de Bahrein, disputado de forma excepcional en el circuito malayo, tras imponerse a Lewis Hamilton y confirmar el progreso de Red Bull en los últimos fines de semana.

El tetracampeón del mundo no escondió la satisfacción que le produjo volver a lo más alto de una clasificación, la 49ª de su carrera deportiva en la Fórmula 1 y la primera en 2026, ya que la última databa del GP de Abu Dhabi 2025.

"Es una sensación maravillosa. Llevábamos mucho tiempo esforzándonos por conseguir una pole position y por fin lo hemos logrado".

A lo largo de la temporada, Verstappen había acumulado varios intentos frustrados y había estado cerca de la primera posición en diferentes circuitos, pero Red Bull no había conseguido convertir ese potencial en una pole hasta este sábado.

"Ha habido momentos en los que hemos estado muy cerca, pero teniendo en cuenta el punto de partida de la temporada, haberlo conseguido por fin es realmente increíble".

Así ha sido la clasificación del GP de Bahrein en Sepang:

La pole de Sepang supone también un importante impulso para Red Bull, que durante buena parte del campeonato ha tenido que perseguir a Mercedes, McLarenFerrari mientras desarrollaba su monoplaza.

El rendimiento mostrado en Bakú ya apuntaba a una clara mejoría, pero haber terminado de demostrarlo en un circuito donde la degradación de los neumáticos y la carga aerodinámica tienen un peso determinante, es muy importante.

Ahora, con la primera posición asegurada para la salida, Verstappen tiene claro cuál debe ser el siguiente paso.

"Estoy muy contento con el resultado de hoy y mañana correré sin duda para ganar. Cuando sales desde la primera posición, ese debe ser, naturalmente, tu objetivo", concluyó el cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1.

Apunta para mañana:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

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