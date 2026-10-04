Un diluvio retrasó el inicio de la carrera de F1 en Sepang

La lluvia amenazaba el GP de Bahrein en Malasia durante toda la semana, pero las jornadas del viernes y el sábado transcurrieron sin problemas, sobre seco. Y parecía que el día principal, el domingo de carrera, sería igual, hasta que cayó el diluvio sobre el Circuito Internacional de Sepang.

Te lo estamos contando AQUÍ: Fórmula 1 Fórmula 1 en DIRECTO: carrera del GP de Bahrein en Malasia (Sepang)

Los pilotos hicieron el desfile algo más abrigados, porque habían bajado las temperaturas, pero sin lluvia, hasta que a falta de algo más de 40 minutos, cuando era el momento de sacar los coches a la pista para llevarlos a la recta principal, comenzó a llover. Primero fue sobre todo en las curvas 6 y 7, aunque pronto pasó a toda la pista.

Los pronósticos decían que llovería durante muy poco tiempo, y ya se hablaba de que quizás para el inicio de la carrera el asfalto ya estuviera seco para una salida en parado y con gomas slicks. Sin embargo, la lluvia no cesó, y mientras los equipos se colocaban en la parrilla de salida para los preparativos previos a la carrera, la ligera llovizna dio paso a una intensa tormenta tropical. Un aguacero repentino, acompañado de rayos, azotó el circuito situado a las afueras de Kuala Lumpur. La lluvia torrencial fue tan intensa que Dirección de Carrera de la FIA no tuvo más remedio que retrasar la salida a la espera de que mejoraran las condiciones.

Los pilotos y personalidades se refugiaron en la recta principal con paraguas durante el himno, pero los músicos aguantaron estoicamente haciendo sonar primero el de Bahrein y luego el de Malasia. Tras acabar el protocolo, todos corrieron a refugiarse, esperando que la lluvia bajara.

El coche médico salió a pista, pero pronto se vio que el asfalto estaba impracticable y no se podía dar inicio a la prueba.

El servicio meteorológico oficial de la FIA preveía que el resto de la tarde transcurriría en condiciones relativamente secas una vez que la tormenta abandonara el circuito de Sepang.

Poco a poco se redujo la lluvia mientras pasaban los minutos, y a y media se anunció que a las 15:40h (09:40h de España) se daría la vuelta de formación, esperando al feedback de los pilotos para ver si se daba una salida lanzada o en parado. Sin embargo, llegó el ridículo de que muchos coches se quedaron detenidos con problemas.

La carrera, celebrada excepcionalmente en Malasia debido al conflicto en Oriente Medio, es la primera prueba de la F1 en condiciones de lluvia desde el Gran Premio de Bélgica de 2025 y, por tanto, supone el debut en mojado de la nueva generación de monoplazas de 2026. Y ha fallado.