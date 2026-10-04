Bezzecchi: "He tenido que pasar de atacar a Martín, a defenderme de Bastianini"

El de Aprilia no pudo presentar batalla a los dos primeros clasificados de la general, que con el orden intercambiado, cruzaron la meta este domingo en el GP de Japón, un resultado que aleja un poco más a Marco Bezzecchi del liderato, que ahora contempla a 49 puntos de ventaja.

Y el italiano puede estar contento, porque al final cruzó la meta con solo 78 milésimas de ventaja sobre el cuarto, un Enea Bastianini que en sus habituales remontadas de final de carrera le faltó un par de centenar de metros para adelantar al de Aprilia, terminando cuarto.

"Estoy contento, la verdad. Ha sido una carrera bonita pero muy difícil", explicó Bezzecchi, que como el resto de pilotos se vio obligado a salir con el compuesto duro reforzado a la carrera.

"Al principio fue complicado y también al final. Al principio tenia buenas sensaciones con el neumático, pero no conseguía ir rápido ni frenar fuerte, y eso me llevaba a tirar mucho de gas y ha subido la temperatura", continuó sus explicaciones.

"Jorge y Marc se han escapado un poco en esas primeras vueltas, y luego he podido sentirme mejor en la frenada, algunas vueltas he conseguido atacar acercarme a ellos, pero entonces, en las últimas vueltas, he visto que Enea venia a cazarme y he tratado de mantener el podio hasta el final, estoy contento porque afortunadamente lo he conseguido", dijo con alivio, porque la velocidad de Bastianini al final era infernal.

Bezzecchi sale de Japón, un circuito donde las Aprilia nunca habían hecho podio, con 20 puntos en el bolsillo, pese a haber perdido respecto a los dos de delante, sumando el cuarto podio en cinco carrera. "Esta parte de la temporada, en las ultimas carreras, se nos ha dado bien pero me falta un poco de velocidad, después del accidente (de Alemania) me falta un poco, alguna vuelta lo consigo pero mi objetivo es volver a encontrar la confianza que tenia a principio de temporada", cuando lideraba con ventaja el campeonato tras el GP de Italia.

"El objetivo es acercarme al nivel de prestaciones de Jorge y Marc, que ahora mismo van más rápido", admitió.

Sobre esa falta de confiaban, el italiano descartó que fuera miedo o prudencia.

"No es prudencia, me falta aun poco de confianza, pero es normal después de un error o una caída como la que yo tuve", aclara. "Pero el equipo me esta ayudando muchísimo, yo confío en ello, ellos confían en mi y volveremos a ser rápidos", avisa.