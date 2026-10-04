Márquez: "Estamos aquí para luchar un campeonato, no para karts y cachondeos"

El piloto de Ducati sigue en moto apisonadora y este fin de semana, en el Gran Premio de Japón, volvió a aplastar a sus rivales, ganando el sábado en la sprint y completando el doblete este domingo en la carrera larga, en la que salía segundo, adelantó a Jorge Martín en el undécimo giro y cruzó la meta por delante del resto. Sexta victoria de la temporada, quinto doblete, y todo desde Hungría, después de pasar por el quirófano.

Pese a la gran consistencia que está mostrando Marc Márquez en esta fase de la temporada, Martín sigue liderando el campeonato, lo que demuestra que no va a ser un paseo para el de Ducati.

"Era muy importante tratar de estar cerca de los 37 puntos, estoy contento", dijo Marc al final del día. "La carrera ha sido dura, sobre todo detrás de Jorge, pero sabia que si me ponía delante podía tener buen ritmo. Cuando le he adelantado, me ha atacado pero he impuesto el ritmo y he podido hacer las dos últimas vueltas un poco más relajado", explicaba.

Ya avisó Ducati y el propio Marc que el fin de semana de Motegi estaba marcado para salir al ataque. "Al ataque voy a todas las carreras, pero en unas va mejor que otras. Desde ayer estaba cómodo con la moto, el neumático duro trasero de Austria (carcasa reforzada) nos hacia dudar un poco, pero hemos trabajo muy bien, hemos hecho un buen fin de semana, Lo hemos conseguido, 37 puntos este fin de semana y el siguiente, a por más", valoró el español.

La clave de la carrera estuvo en la vuelta 11 curva nueve, un codo a izquierdas en el que Marc sorprendió a Martín con un ataque que dejó líder al de Ducati.

"En Motegi es difícil ir detrás de otro piloto con el rebufo en las frenadas, es complicado sacar los tiempos. Quería liderar en la primera vuelta, pero ya enseñe ayer las cartas (en la sprint) y hoy se las tenían aprendidas. Una vez he adelantado quería controla el ritmo de la carrera que yo quisiera, cuando Jorge se acercaba a 0.6 o 0.7 apretaba un poco más, pero jugando con ese pequeño margen, a ritmo de récord pero gestionando el riesgo de caída", relató.

Con este nuevo 1-2 de Marc y Jorge, parece que la lucha por el título se está cerniendo entre ambos. "No, para nada, quedan seis grandes premios, falta mucho, un montón de carreras y situaciones, muchos circuitos y muy diferentes, diferente condiciones, intentaremos ser contantes. Desde Aragon lo hemos conseguido, ahora vamos a disfrutar esta victoria".

Ahora el Mundial viaja a Indonesia, un circuito que nunca le ha ido bien a Marc y en el que, el pasado año, Marco Bezzecchi le derribó provocando la lesión en el hombro que tanto le ha complicado la vida. "No he acabado nunca allí, este año será diferente, voy un poco optimista, luego ya veremos", dijo con una sonrisa.

Uno de los eventos lúdicos del fin de semana era una carrera de karts que se celebraba, entre todos los pilotos de MotoGP, tras el Warm Up, un evento al que Marc envió un doble, llevándose un buen rapapolvo de la organización.

"Hay un poco una linea, evidentemente entiendo el show, pero estamos luchando por el campeonato no estamos aquí para cachondeos y carreras de karts dando vueltas. Para el warm up he dicho que necesitaba hielo, uno ha salido y ha dicho que molaría que enviara un doble, y lo hemos hecho. Me han tirado de las orejas, pero en este momento hay que ser egoístas y rendir al máximo cuando toca, que es en las carreras", justificó su plante.