A qué hora es la FP1 y la FP2 del GP de Hungría de F1 y cómo ver

¡Último fin de semana de Fórmula 1 antes del parón de verano! Sólo cinco después del GP de Bélgica, los equipos de la máxima categoría regresarán al asfalto para disputar el GP de Hungría 2026, donde este viernes se disputarán las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Apunta los horarios y cómo verlo todo en directo.

A qué hora son los Libres 1 (FP1) del GP de Hungría de F1 2026 en España

A qué hora son los Libres 1 de F1 del GP de Hungría en España: viernes 24 de julio de 13:30h a 14:30h

Debido a que no hay diferencia horaria entre Budapest y España, la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría será a las 13:30h, es decir, el horario habitual para las sesiones de FP1 en territorio europeo. Con 60 minutos de duración, se espera que los Libres 1 acaben a las 14:30h.

Esta FP1 será realmente importante para todos los equipos, ya que el Gran Circo llega a un trazado como el de Hungaroring, con muchas curvas y unas características que requieren una configuración muy diferente a las vistas en las dos últimas citas en Silverstone y Spa-Francorchamps.

En cuanto a los horarios para los aficionados de Latinoamérica, la FP1 en México con Sergio Pérez como protagonista se dará por iniciada a las 05:30h, mientras que los argentinos que quieran ver a Franco Colapinto tendrán que hacerlo a las 08:30h.

A qué hora son los Libres 2 (FP2) del GP de Hungría de F1 2026 en España

A qué hora son los Libres 2 de F1 del GP de Hungría en España: viernes 24 de julio de 17:00h a 18:00h

La segunda sesión de prácticas también será en el horario habitual, es decir, arrancará a las 17:00h y acabará a las 18:00h de la tarde tanto en España como en el horario local.

La FP2 ya tendrá horarios algo más cómodos para Latinoamérica, ya que en México arrancará a las 09:00h y en Argentina a las 12:00h.

En estos Libres 2 los equipos centrarán su trabajo en terminar de configurar sus coches y, sobre todo, realizar las tandas largas que ayudan a descifrar los ritmos de carrera y los neumáticos más óptimos para el gran premio del domingo.

Horarios de todos los entrenamientos del GP de Hungría de F1

Horario la FP1 de Hungaroring en España: viernes 24 de julio, de 13:30h a 14:30h.

viernes 24 de julio, de 13:30h a 14:30h. Horario la FP2 de Hungaroring en España: viernes 24 de julio, de 17:00h a 18:00h.

viernes 24 de julio, de 17:00h a 18:00h. Horario la FP3 de Hungaroring en España: sábado 25 de julio, de 12:30h a 13:30h.

Al no ser un fin de semana al sprint, el Gran Premio de Hungría contará con tres sesiones de entrenamientos libres, las dos primeras que se disputarán este sábado y una tercera que se llevará a cabo el sábado a las 12:30h, unas horas antes de la clasificación.

Cómo se puede ver por TV y online la FP1 y la FP2 del GP de Hungría de F1 2026

Dónde se pueden ver los Libres 1 y los Libres 2 del GP de Hungría de F1 2026 en España: DAZN F1

Como no es un gran premio que se disputa en territorio español, todas las sesiones del fin de semana en Hungaroring se podrán ver de forma legal únicamente a través de DAZN F1, un canal que puede contratarse en su propia plataforma de streaming, disponible en cualquier dispositivo con acceso a internet. Dicha canal también puede verse contratando diferentes operadoras como Movistar+ y Orange.

¡Y ojo! Al estar a finales de julio, es posible que el GP de Hungría te pille de vacaciones, por lo que si no puedes ver los Libres 1 y los Libres 2 en directo, te recordamos que aquí en Motorsport.com podrás seguir todo lo que suceda a través de nuestro directo, con Live Timing, comentarios y más, además de contar con noticias, análisis, las declaraciones más importantes, fotos, vídeos y más.

En cuanto a los fans de Latinoamérica, la mayoría deberá recurrir a ESPN a través de Disney+, aunque en Argentina también podrán sintonizar Fox Sports, mientras que en México los derechos de retransmisión de la F1 son propiedad de Sky Sports e Izzi Sports.

¡Además, en Latam se puede contratar 'F1 TV', un servicio no disponible en España!

¿Por qué el viernes de Hungría es importante para Aston Martin?

¡Ha llegado el fin de semana más esperado desde que arrancó la temporada para Aston Martin! Después de un inicio pésimo, en el que se han visto superados incluso por el recién llegado Cadillac, la escudería de Silverstone estrenará en Hungría su nueva especificación del 'AMR26'.

Más que una simple mejora o actualización, Fernando Alonso y Lance Stroll saldrán a la pista este viernes en Hungaroring con una auténtica "revolución", un cambio de filosofía en un coche que hasta la fecha ha dejado mucho que desear. Por ese motivo, el trabajo de todo el equipo durante la FP1 y la FP2 de este viernes será clave.

Sin embargo, el propio Mike Krack aseguró que los resultados no se verán de la noche a la mañana, ya que al ser un monoplaza totalmente nuevo tendrán que hacer mucho trabajo para entenderlo y poder exprimir sus fortalezas a futuro. Además, el gran paso adelante está previsto que no se complete hasta Zandvoort, en la primera carrera post verano, cuando llegue la nueva unidad de potencia de Honda.

Cómo llega el Mundial de F1 2026 al GP de Hungría

Clasificación de pilotos antes de Hungria:

Clasificación de constructores antes de Hungria: