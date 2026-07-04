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Leclerc recupera sensaciones con Ferrari en Silverstone: "Hoy, por fin, han vuelto"

Charles Leclerc recuperó las buenas sensaciones con su Ferrari y se quedó a 0.1s de la pole en Silverstone, aunque rebaja la euforia de cara a la carrera.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

En los últimos fines de semana, Charles Leclerc había estado sufriendo mucho al volante de su Ferrari, e incluso en la clasificación al sprint de este sábado se quedó lejos del ritmo de su compañero Lewis Hamilton. Sin embargo, en la clasificación para el gran premio del domingo, fue el monegasco quien acabó segundo a 0.175s de la pole position.

Y, evidentemente, nada más acabar la clasificación se le preguntó a Leclerc por ese repentino y casi inesperado paso adelante: "Sencillamente es gracias a estas sensaciones con el coche, para ser sincero".

Y añadió: "Creo que uno de mis puntos fuertes en el pasado, o al menos hasta hace cinco o seis carreras, era llegar a la Q3, descubrir algo que no había hecho antes y saber cómo se comporta el coche y qué esperar cada vez que llego a esa velocidad extra en la Q3".
 
"Y últimamente había perdido por completo esa sensación. Hemos tenido problemas en el coche que, obviamente, hemos solucionado y todo ha mejorado, pero aún así no estaba contento. Mi segundo puesto en la clasificación de Austria no me satisfizo del todo porque simplemente no tenía esa sensación".
 
"Pero hoy, por fin, ha vuelto. No sé si se mantendrá o no, así que ahí es donde me centraré para intentar tener esa sensación más a menudo. Pero siento que he aprendido algunas cosas que me serán muy útiles de cara al futuro con este tipo de coches, con los que antes no me iba especialmente bien", explicó el de Ferrari en la Fórmula 1.

Resumen y resultados de la clasificación:

Sin embargo, Charles Leclerc prefiere no lanzar las campanas al vuelo, ya que nada asegura que las buenas sensaciones de hoy se repitan mañana en carrera y, especialmente, en los próximos grandes premios.

"Solo espero volver a tener esa misma sensación. En la clasificación lo conseguí, pero como he dicho, no es seguro que, al llegar a la carrera, todo vaya a salir a la perfección. Hemos cambiado bastantes cosas y, por cómo yo lo veo, se trata de un cambio un poco filosófico en la forma de gestionar algunas cosas".
 
"Y hoy me he sentido mucho mejor. Espero que esa sensación positiva se mantenga en la carrera de mañana y, si es así, intentaré mirar hacia adelante".

En cuanto a las posibilidades de que tiene de luchar con Andrea Kimi Antonelli por la victoria este domingo en Silverstone, Leclerc casi lo descarta: "Sin duda, siendo muy realistas, va a ser complicado alcanzar a Kimi".

Apunta para mañana domingo:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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