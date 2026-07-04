Russell: "No puedo luchar, estoy perdiendo 6 km/h en recta respecto a los otros Mercedes"

George Russell no solo abandonó la clasificación de Silverstone preocupado por haber vuelto a quedarse por detrás de Andrea Kimi Antonelli. El británico cree que hay un problema mucho mayor escondido en su Mercedes. Después de clasificar cuarto, por detrás de su compañero y de los dos Ferrari, el piloto de King's Lynn aseguró que su W17 está perdiendo una cantidad de velocidad en las rectas imposible de explicar y que el equipo todavía no ha conseguido encontrar el origen del problema.

El fin de semana ya comenzó torcido para el británico y la clasificación no hizo más que confirmarlo. En la Q1 protagonizó uno de los grandes sustos de la sesión al bloquear violentamente en la curva 7, salirse de la trazada y quedarse muy cerca del muro.

"He corrido aquí durante 12 años y nunca había bloqueado una sola vez en esa curva", explicó sorprendido. "Hicimos algunos cambios de reglaje y probablemente fueron más extremos de lo que pensábamos. No sé qué pasó, pero fue realmente extraño".

Aunque el incidente hizo pensar en un posible daño en el coche, Russell descartó cualquier consecuencia mecánica derivada de esa salida de pista. El verdadero problema, según explicó, lleva acompañándole desde el viernes.

"Todo el fin de semana estamos sufriendo con la velocidad punta y no sabemos por qué. Si miras las trampas de velocidad, estoy perdiendo 6 kilómetros por hora en el último sector y tres en el sector intermedio respecto a los otros Mercedes. El equipo está trabajando muy duro para entender qué está pasando".

Mercedes creyó incluso haber encontrado la causa antes de la clasificación.

"Esta mañana pensábamos que lo habíamos descubierto porque el problema ya estaba ahí ayer. Creíamos que los frenos podían quedarse ligeramente bloqueados, pero ahora no estamos convencidos de que esa sea la explicación. Eso hace todo mucho más difícil porque empiezas la sesión sabiendo que ya estás en desventaja".

"Con cinco kilómetros por hora menos, no puedes luchar"

Russell insistió en que el problema no parece estar relacionado con la gestión de la energía, uno de los grandes quebraderos de cabeza de esta nueva generación de monoplazas.

"El despliegue parece correcto. Simplemente da la sensación de que llevo un coche con mucho más drag. Si comparas las trazas de velocidad con las de ayer o con las de mi compañero, el problema es exactamente el mismo".

Ese déficit también condicionó la parte decisiva de la clasificación. Después de quedarse cerca de la pole en el primer intento de la Q3, no logró mejorar en la última vuelta. "No estoy del todo seguro de lo que pasó. Creo que los neumáticos estaban un poco fríos y eso comprometió la vuelta final".

Aun así, Russell cree que, sin ese extraño problema en las rectas, habría estado mucho más cerca de Antonelli y de los Ferrari.

"No digo que hubiera conseguido la pole, pero seguro que habría estado más arriba. Quizá incluso habría liderado tras el primer intento de la Q3, y eso cambia completamente la mentalidad para el resto de la sesión".

Con la carrera por delante, el británico fue igual de claro cuando le preguntaron si todavía se veía capaz de luchar por la victoria.

"Si sigo teniendo este déficit de velocidad punta, no", respondió sin rodeos. "Seguiremos trabajando para intentar solucionarlo, porque si estás perdiendo cinco kilómetros por hora en las rectas, simplemente no puedes pelear".