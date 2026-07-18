Leclerc y una extraña confusión que le costó "una posición" en la clasificación
Leclerc admite que Ferrari está lejos de Mercedes por falta de potencia, lamenta una bandera amarilla en clasificación y confía en los rebufos para la carrera.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Charles Leclerc fue el Ferrari más rápido en la clasificación del GP de Bélgica 2026 de la F1, pero solo pudo ser quinto, aunque se convertirá en un cuarto puesto en la parrilla de salida debido a la sanción de 10 posiciones de Lando Norris.
Cuando le preguntaron si la diferencia de 0.532s respecto a la pole de Andrea Kimi Antonelli dejaba el vaso está un poco medio vacío, el monegasco lo confirmó.
"Sí, bueno, por desgracia, así son las cosas. Creo que se ajusta mucho más a lo que esperábamos tanto en Silverstone como aquí. Silverstone fue un poco atípico".
El piloto de Ferrari también señaló una bandera amarilla mal señalada que le impidió ser un poco más rápido y ganarle la cuarta (tercera en parrilla) posición a George Russell.
"Estoy un poco decepcionado por esa última vuelta porque había una bandera amarilla que se suponía que era para la entrada a boxes, pero que, en mi opinión, era demasiado visible desde la pista. Estaba justo en medio. Y sí, bueno, eso probablemente me costó una posición. No habría marcado un tiempo de vuelta mucho mejor, y aún así me faltaba medio segundo, pero habría sido posible ganar una posición".
En cuanto a la carrera, al salir desde la segunda fila, Leclerc todavía opta a luchar por la victoria en Spa-Francorchamps, aunque cree que será bastante improbable debido a la diferencia de potencia y velocidad en recta que todavía tiene Ferrari comparado con los pilotos de Mercedes.
"Bueno, sobre todo es… es simplemente potencia bruta. Creo que en potencia bruta, ellos están claramente por delante. Y nosotros somos bastante fuertes en circuitos donde el agarre es limitado, pero nos cuesta en los que la potencia es importante".
"Sin embargo, hoy es cierto que ellos también han estado muy fuertes en las curvas. Así que, sencillamente, tienen un paquete muy sólido en este momento. Y nosotros solo tenemos que centrarnos en nuestros circuitos para sacar el máximo partido".
No obstante, confía en que los rebufos le ayuden: "Es muy potente en este circuito y solo espero que consigamos un buen rebufo porque nos falta un poco de velocidad en recta".
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
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