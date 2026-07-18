Russell revela un problema en su Mercedes que le cuesta hasta 6 décimas en las rectas

George Russell abandonó la clasificación del Gran Premio de Bélgica con una sensación extraña. El cuarto puesto —que se convertirá en tercero en la parrilla por la sanción de Lando Norris— no es un mal resultado en Spa-Francorchamps, pero el británico tiene claro que vuelve a competir con una mano atada a la espalda. Mientras Andrea Kimi Antonelli firmaba otra pole incontestable para Mercedes, él volvía a perder gran parte de su tiempo en las rectas por un problema que el equipo arrastra desde Silverstone y que todavía no ha conseguido resolver.

La diferencia con su compañero volvió a rondar el medio segundo, aunque Russell insiste en que la explicación no está únicamente en el rendimiento del joven italiano. Mercedes ha identificado que algo está frenando su coche cuando acelera a fondo, un defecto que les ha obligado a centrar prácticamente todo el trabajo del fin de semana en encontrar respuestas en lugar de optimizar la puesta a punto.

"Ayer estaba perdiendo ocho décimas en las rectas. Hoy han sido cuatro, así que es un paso en la dirección correcta, pero ya vimos esto en Silverstone. Pensábamos que era un problema de frenos, luego creímos que era por mi forma de conducir o por cómo usaba el acelerador. Llegué a convencerme de que era culpa mía, pero ahora estamos muy seguros de que no tiene nada que ver con mi pilotaje. Hay un problema serio y el equipo está trabajando muy duro para solucionarlo".

La frustración aumenta porque el comportamiento del coche es visible incluso desde el volante. Russell explicó que puede ver cómo pierde velocidad mientras mantiene el acelerador completamente abierto, una situación que deja muy poco margen al piloto para compensarlo.

"En cada vuelta veo que pierdo entre dos y seis décimas en las rectas y es increíblemente frustrante".

Pese a todo, el británico aseguró que su vuelta de clasificación fue una de las mejores del fin de semana y que, en condiciones normales, habría estado luchando por la primera fila.

"Estoy muy contento con mi vuelta. Como mínimo habría estado peleando por la primera fila. Pero durante las últimas 36 horas todo nuestro trabajo ha sido intentar recuperar velocidad punta. No hemos podido centrarnos en la puesta a punto ni en los neumáticos porque estábamos intentando entender qué está pasando".

Incluso en su último intento, el Mercedes volvió a comportarse de forma extraña.

"En la última vuelta perdí otra décima y media respecto a mí mismo solo en la recta. Ves en el volante cómo vas perdiendo velocidad con el acelerador a fondo. En esos momentos te sientes completamente impotente".

Mercedes sigue buscando el origen del problema

George Russell, Mercedes Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Aunque la pérdida de velocidad apunta a la parte trasera del monoplaza, Russell evitó señalar directamente a la unidad de potencia como responsable del problema. "No creo que sea el motor, sinceramente. Pero hay algo que nos está frenando en las rectas y todavía no sabemos qué es. El equipo está completamente centrado en solucionarlo".

El británico también admitió que, cuando ve una diferencia de medio segundo al cruzar la meta, la tentación es intentar recuperar ese tiempo forzando más en las curvas. Sin embargo, los datos le demuestran que ese no es el camino.

"Cuando cruzas la línea y ves que estás medio segundo por detrás, la sensación es horrible. Pero cuando compruebas que más del 75% de ese tiempo perdido viene de las rectas, te tranquilizas un poco. En las curvas había algunas donde era más rápido, otras donde debía mejorar, pero era una pelea normal por la pole. En las rectas no lo era".

Con la clasificación ya terminada, Russell afrontará el Gran Premio desde la tercera posición de la parrilla gracias a la penalización de Norris. Spa ofrece oportunidades de adelantamiento, pero el británico tiene claro cuál es su prioridad antes de la próxima cita.

"No sé cuál es la solución. Solo espero que antes de Budapest la encontremos".