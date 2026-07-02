Leclerc avisa sobre Ferrari: "Las dos próximas carreras serán muy duras"

Los últimos fines de semana de Ferrari han sido totalmente caóticos: en Barcelona introdujeron un gran paquete de mejoras para el chasis, mientras que en Austria estrenaron su nuevo motor con las mejoras del ADUO. Sin embargo, en España consiguieron ganar y en Spielberg acabaron fuera del podio y sin ritmo.

De regreso a la pista en Silverstone, Charles Leclerc explicó los cambios de rendimiento de Ferrari en estas últimas semanas en la Fórmula 1.

"No sería justo que entrara en detalles concretos. Porque hubo muchos cambios en Barcelona. Llegamos con un paquete completamente nuevo en el coche".

"Hay algunas cosas que me hicieron sentir más cómodo en el coche en Barcelona, sin duda. Creo que fue un fin de semana mucho más positivo en cuanto a ritmo y sensación. Desafortunadamente, el resultado del domingo se dio por un problema técnico".



"El sábado, obviamente, me costó bastante cometer el error que cometí en la Q3. Por eso, no fue el fin de semana que quería. Pero en cuanto al ritmo, mirando atrás, no describiría ese fin de semana como uno de sufrimiento".

"Creo que fue un fin de semana fuerte en cuanto a ritmo. Pero es cierto que en Austria no sufrí hasta el domingo. Pero el domingo, está claro que lo tuve difícil".



"Creo que señalamos algunos factores que jugaron un papel importante en la falta de rendimiento el domingo. Y lo cambiaremos", añadió.

Si bien se muestra optimista con ese "lo cambiaremos", el piloto monegasco fue claro y habló sin tapujos para evitar que se creen expectativas que luego acaben siendo una decepción para los aficionados de Ferrari y, aseguró, que tanto el fin de semana de Silverstone como el de Spa-Francorchamps serán "muy duros" para ellos.

"También es justo decir que las dos próximas carreras serán, creo, muy duras para el equipo. Pero lo mejor que puedo hacer es mantener la cabeza baja y seguir adelante sin importar dónde estemos peleando", concluyó Charles Leclerc en la previa del GP de Gran Bretaña 2026 de la F1.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images